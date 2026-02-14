  • Спортс
11

Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»

Леклер высказался о недовольстве Ферстаппена новыми болидами.

Пилот «Феррари» прокомментировал заявление Макса Ферстаппена о том, что новые болиды «Ф-1» похожи на «Формулу-Е» «на стероидах».

«Думаю, это несколько радикальное утверждение, но мы же знаем Макса. Порой его комментарии весьма однозначны (смеется).

Можно ли назвать эти болиды самыми приятными в управлении? Нет. Нам нужно многое в них улучшить, но мы работаем над этим. Мы быстро прогрессируем – уверен, через картина будет совершенно другой», – сказал Леклер.   

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Шарль адекватен, как всегда, в отличие от завистливых бритов.
Ответ Madridista CF
Шарль адекватен, как всегда, в отличие от завистливых бритов.
Расселл вообще-то сказал практически то же самое что и Леклер—что есть плюсы и минусы, в чем-то согласился с Максом. У британцев просто чувство юмора своеобразное и в переводе не передается.
Вот это уже уместный коментарий, без предвзятости, Леклер чистый гонщик
Ответ Dex 777
Вот это уже уместный коментарий, без предвзятости, Леклер чистый гонщик
В отличие от Макса да, без сомнений
...Причём эта цена намного выше, чем раньше. Поэтому я полагаю, что обгонять, а после этого создать от соперника достаточный отрыв, теперь стало намного сложнее, чем в прошлом году. Пилотирование не доставляет особого удовольствия, но именно так обстоят дела сейчас.

Впрочем, работать за рулём интересно, но по другой причине: я готов принять сам по себе вызов, связанный с освоением всех этих новых систем, мне это нравится, и я с увлечением решаю эту задачу. В общем, я нахожу определённое удовольствие в том, что провожу разного рода эксперименты и опробую подходы, которые в прошлом не работали.

Сейчас всё это изменилось, и меня радует, что есть возможность мыслить не шаблонно и стараться найти новые способы максимального раскрытия потенциала машины».

Судя по всему, Шарль Леклер предпочитает не спешить с выводами, хотя и отмечает определённые сложности, и пока воздерживается от явно критических оценок техники нового поколения – в отличие от Макса
Ответ Тим Тим
...Причём эта цена намного выше, чем раньше. Поэтому я полагаю, что обгонять, а после этого создать от соперника достаточный отрыв, теперь стало намного сложнее, чем в прошлом году. Пилотирование не доставляет особого удовольствия, но именно так обстоят дела сейчас. Впрочем, работать за рулём интересно, но по другой причине: я готов принять сам по себе вызов, связанный с освоением всех этих новых систем, мне это нравится, и я с увлечением решаю эту задачу. В общем, я нахожу определённое удовольствие в том, что провожу разного рода эксперименты и опробую подходы, которые в прошлом не работали. Сейчас всё это изменилось, и меня радует, что есть возможность мыслить не шаблонно и стараться найти новые способы максимального раскрытия потенциала машины». Судя по всему, Шарль Леклер предпочитает не спешить с выводами, хотя и отмечает определённые сложности, и пока воздерживается от явно критических оценок техники нового поколения – в отличие от Макса
Перевожу то, что не все правильно услышали из уст Шарля: Регламент сейчас - полное говно, хотя я надеюсь, что поле для экспериментов в управлении машиной позволит мне увеличить степень своей эффективности, дабы компенсировать труды сумеречных гениев других представителей моей команды
Ответ Nandomo
Перевожу то, что не все правильно услышали из уст Шарля: Регламент сейчас - полное говно, хотя я надеюсь, что поле для экспериментов в управлении машиной позволит мне увеличить степень своей эффективности, дабы компенсировать труды сумеречных гениев других представителей моей команды
чето ты не перевел ,а какую-то абракадабру накалякал
Самого главного не перевели. Когда же картинка станет интереснее, через гонку, через год или при другом регламенте?
Он там и про сложность обгонов рассказал много. Ему тоже регламент пока не зашел
Шарль пока сдержан, по ходу сезона станет ясно , насколько много будет критикующих, а может и нет, и сам Макс может поменяет мнение , но сомневаюсь
Ответ Nagatomo
Шарль пока сдержан, по ходу сезона станет ясно , насколько много будет критикующих, а может и нет, и сам Макс может поменяет мнение , но сомневаюсь
Из того что мы слышали о том, как сейчас работают машины, недовольны будут все, кроме рассельтерьера, которому плевать на все, лишь был под жопой самовоз. Хотя, разумеется, клонуы из фиардеса попросят быть сдержаннее в своих оценках, чтобы не ухудшать имидж серии
