Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»
Леклер высказался о недовольстве Ферстаппена новыми болидами.
Пилот «Феррари» прокомментировал заявление Макса Ферстаппена о том, что новые болиды «Ф-1» похожи на «Формулу-Е» «на стероидах».
«Думаю, это несколько радикальное утверждение, но мы же знаем Макса. Порой его комментарии весьма однозначны (смеется).
Можно ли назвать эти болиды самыми приятными в управлении? Нет. Нам нужно многое в них улучшить, но мы работаем над этим. Мы быстро прогрессируем – уверен, через картина будет совершенно другой», – сказал Леклер.
Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»
Впрочем, работать за рулём интересно, но по другой причине: я готов принять сам по себе вызов, связанный с освоением всех этих новых систем, мне это нравится, и я с увлечением решаю эту задачу. В общем, я нахожу определённое удовольствие в том, что провожу разного рода эксперименты и опробую подходы, которые в прошлом не работали.
Сейчас всё это изменилось, и меня радует, что есть возможность мыслить не шаблонно и стараться найти новые способы максимального раскрытия потенциала машины».
Судя по всему, Шарль Леклер предпочитает не спешить с выводами, хотя и отмечает определённые сложности, и пока воздерживается от явно критических оценок техники нового поколения – в отличие от Макса