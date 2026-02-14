Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»

Леклер высказался о недовольстве Ферстаппена новыми болидами.

Пилот «Феррари » прокомментировал заявление Макса Ферстаппена о том, что новые болиды «Ф-1» похожи на «Формулу-Е» «на стероидах».

«Думаю, это несколько радикальное утверждение, но мы же знаем Макса. Порой его комментарии весьма однозначны (смеется).

Можно ли назвать эти болиды самыми приятными в управлении? Нет. Нам нужно многое в них улучшить, но мы работаем над этим. Мы быстро прогрессируем – уверен, через картина будет совершенно другой», – сказал Леклер .

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

