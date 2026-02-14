Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»

Алонсо недоволен болидами 2026 года.

Пилот «Астон Мартин » оценил управление новыми болидами «Ф-1» после вторых предсезонных тестов.

«Здесь, в Бахрейне, мы проходим 12-й поворот на 50 км/ч медленнее прежнего, просто чтобы сберечь энергию для темпа на прямых. Даже наш шеф-повар смог бы управлять этими машинами.

Новые болиды отличаются, весь этот контроль энергии несколько снижает роль пилота. Мне кажется, болиды поздних 1990-х и начала 2000-х были лучшими: они были легкими, можно было слышать звук «Формулы-1» и отыгрывать время за счет больших рисков.

Теперь мы используем всю энергию на прямых, не тратя ее в поворотах, поэтому мы проезжаем повороты медленно. Таким образом мы больше не идем на рискованные маневры», – сказал Алонсо.

