  • Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»
28

Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»

Алонсо недоволен болидами 2026 года.

Пилот «Астон Мартин» оценил управление новыми болидами «Ф-1» после вторых предсезонных тестов.

«Здесь, в Бахрейне, мы проходим 12-й поворот на 50 км/ч медленнее прежнего, просто чтобы сберечь энергию для темпа на прямых. Даже наш шеф-повар смог бы управлять этими машинами.

Новые болиды отличаются, весь этот контроль энергии несколько снижает роль пилота. Мне кажется, болиды поздних 1990-х и начала 2000-х были лучшими: они были легкими, можно было слышать звук «Формулы-1» и отыгрывать время за счет больших рисков.

Теперь мы используем всю энергию на прямых, не тратя ее в поворотах, поэтому мы проезжаем повороты медленно. Таким образом мы больше не идем на рискованные маневры», – сказал Алонсо.  

Фернандо Алонсо: «Уже никогда не вернемся к тому, какой «Ф-1» была в конце 90-х или начале 2000-х»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
28 комментариев
против регламента Макс Льюис Фернандо Шарль Оскар
за Джордж Ландо
5:2 считаем дальше
Ответ Максим Макеев
Знаки препинания? Не, не слышал.
Ответ Максим Макеев
Комментарий скрыт
Надеюсь, шеф у Астона не обидчивый, а то приготовит что-нибудь эксклюзивное для Фернандо, после чего он будет вынужден проходить все повороты на максимальной скорости.
Ответ Дмитрий Дудников
Сразу вспомнился клип Робби Уильямса "Supreme"))
Ответ batony
Ха, точно.) Был такой клип в моём детстве. Только там Робби Уильямса на горшке заперли, а Алонсо придётся наоборот: спешить, чтобы скорее уединиться с фаянсовым другом.
Тут с Алонсо нельзя не согласиться. Болиды конца 90-х начала 2000-х были значительно легче, ну а про звук и говорить нечего...
