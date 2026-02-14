Управляющий директор «Альпин» о моторном скандале: «Если можно оспорить четко прописанные правила – то где вообще границы?»

В «Альпин» высказались о моторном скандале.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен отметил, что ФИА может создать опасный прецедент, если поддержит недовольных двигателем «Мерседеса» в рамках моторного скандала и внесет правки в регламент.

По мнению менеджера, противники немцев должны для начала подать официальный протест.

«Полагаю, у них есть право на протест. Мы [скоро] отправимся в Мельбурн, и если они действительно так сильно хотят что-то изменить, то пусть приложат силы и что-нибудь сделают.

Не знаю, изложит ли ФИА свою точку зрения перед Мельбурном. Надеюсь, что да, поскольку хочется, чтобы этап в Мельбурне не был связан с историей со степенью сжатия.

Для меня куда более значительно то, по какому направлению мы в итоге пойдем. Если мы говорим, что можно оспорить вполне четко прописанные правила – то где вообще границы? Все это подлежит обсуждению.

Люди инвестируют ужасно огромное количество денег и времени. И если все это внезапно может быть оспорено… то, по-моему, это совершенно новый мир, в котором мы никогда прежде не были.

Можно сказать, что я предвзят, ведь мы используем двигатель «Мерседеса», но мы и вправду хотим видеть спорт, где можно вот так запросто оспорить четко прописанные правила просто потому, что кому-то так захотелось? На этот вопрос должна ответить ФИА», – сказал Нильсен.

