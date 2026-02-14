Андреа Стелла: «В «Ф-1» может исчезнуть возможность совершать обгоны. Обсужу с серией изменения в регламенте»

В «Макларене» призвали пересмотреть новый регламент «Ф-1».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла считает, что командам и «Ф-1» нужно еще раз обсудить новый регламент и возможные изменения.

Речь идет о сразу трех случаях. Во-первых, итальянца беспокоит процедура старта. С новыми моторами при раскрутке турбонаддува приходится полагаться исключительно на ДВС – и на вторых предсезонных тестах у пилотов уходило больше 10 секунд на подготовку двигателя.

При этом малейшая ошибка может привести либо к медленному старту, либо к срабатыванию системы предотвращения остановки двигателя. Более того, болиды в конце стартовой решетки оказываются там настолько поздно, что им может не хватить времени на раскрутку мотора.

Во-вторых, беспокойство вызывает необходимость отпускать газ в конце прямой и двигаться накатом (lift and coast), чтобы зарядить батарею (на которую теперь приходится 50% мощности двигателя). Если позади окажется болид, едущий на полной скорости, это может привести к опасной ситуации.

Наконец, Стеллу тревожит, что энергия мотора расходуется слишком быстро и при отсутствии прошлой системы DRS машинам может не хватать скорости для обгонов.

«Мы не говорим о скорости в квалификации. Мы не говорим о гоночном темпе. Мы говорим о безопасности. Есть некоторые темы, важность которых превосходит соревновательный интерес. Для меня обеспечение безопасности, которой можно добиться простыми корректировками, это нечто очевидное.

Нужно убедиться, что процедура старта позволит всем машинам подготовить двигатель, поскольку стартовая решетка – это не то место, где хочется видеть медленно разгоняющиеся болиды. Это важнее любого вопроса о конкуренции. Думаю, все команды и ФИА должны подумать об ответственности.

В прошлом DRS давал достаточное преимущество с точки зрения аэродинамического сопротивления, когда вы оказывались за впереди едущим болидом. В этом году при преследовании соперника у вас будет такое же сопротивление и такая же мощность – так что обгонять будет весьма трудно. По ходу этих трехдневных тестов в Бахрейне наши пилоты боролись с другими гонщиками – и они посчитали, что обгонять невероятно сложно.

Когда вы оказываетесь в секунде позади лидера, трудно использовать дополнительную энергию, поскольку эта энергия – это лишь небольшая прибавка в мощности в конце прямой. Если там вообще что-то прибавится.

В общем, я думаю, что, будучи сообществом «Ф-1», мы должны посмотреть, что можно сделать для того, чтобы у нас были адекватные возможности для обгонов. В противном случае мы потеряем один из фундаментальных элементов природы гонок – возможность совершать обгоны.

Проблема с отпусканием газа в конце прямой? Ситуация может оказаться неидеальной, когда вы едете близко друг к другу – это может привести к таким инцидентам, как случай [Марка] Уэббера в Валенсии, [Рикардо] Патрезе в Португалии и другим. А мы явно не хотим подобного в «Формуле-1».

Три простые вещи – старты, обгоны и поиск средств во избежание раннего отпускания газа. Думаю, можно найти технические решения для всех трех случаев. Мы обсудим это на следующей комиссии «Ф-1». Думаю, это необходимо, поскольку все возможно и просто. Не нужно усложнять простое и не нужно откладывать то, что можно сделать уже сейчас», – сказал Стелла.

