  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «В «Ф-1» может исчезнуть возможность совершать обгоны. Обсужу с серией изменения в регламенте»
33

Андреа Стелла: «В «Ф-1» может исчезнуть возможность совершать обгоны. Обсужу с серией изменения в регламенте»

В «Макларене» призвали пересмотреть новый регламент «Ф-1».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что командам и «Ф-1» нужно еще раз обсудить новый регламент и возможные изменения.

Речь идет о сразу трех случаях. Во-первых, итальянца беспокоит процедура старта. С новыми моторами при раскрутке турбонаддува приходится полагаться исключительно на ДВС – и на вторых предсезонных тестах у пилотов уходило больше 10 секунд на подготовку двигателя.

При этом малейшая ошибка может привести либо к медленному старту, либо к срабатыванию системы предотвращения остановки двигателя. Более того, болиды в конце стартовой решетки оказываются там настолько поздно, что им может не хватить времени на раскрутку мотора.

Во-вторых, беспокойство вызывает необходимость отпускать газ в конце прямой и двигаться накатом (lift and coast), чтобы зарядить батарею (на которую теперь приходится 50% мощности двигателя). Если позади окажется болид, едущий на полной скорости, это может привести к опасной ситуации.

Наконец, Стеллу тревожит, что энергия мотора расходуется слишком быстро и при отсутствии прошлой системы DRS машинам может не хватать скорости для обгонов.

«Мы не говорим о скорости в квалификации. Мы не говорим о гоночном темпе. Мы говорим о безопасности. Есть некоторые темы, важность которых превосходит соревновательный интерес. Для меня обеспечение безопасности, которой можно добиться простыми корректировками, это нечто очевидное.

Нужно убедиться, что процедура старта позволит всем машинам подготовить двигатель, поскольку стартовая решетка – это не то место, где хочется видеть медленно разгоняющиеся болиды. Это важнее любого вопроса о конкуренции. Думаю, все команды и ФИА должны подумать об ответственности.

В прошлом DRS давал достаточное преимущество с точки зрения аэродинамического сопротивления, когда вы оказывались за впереди едущим болидом. В этом году при преследовании соперника у вас будет такое же сопротивление и такая же мощность – так что обгонять будет весьма трудно. По ходу этих трехдневных тестов в Бахрейне наши пилоты боролись с другими гонщиками – и они посчитали, что обгонять невероятно сложно.

Когда вы оказываетесь в секунде позади лидера, трудно использовать дополнительную энергию, поскольку эта энергия – это лишь небольшая прибавка в мощности в конце прямой. Если там вообще что-то прибавится.

В общем, я думаю, что, будучи сообществом «Ф-1», мы должны посмотреть, что можно сделать для того, чтобы у нас были адекватные возможности для обгонов. В противном случае мы потеряем один из фундаментальных элементов природы гонок – возможность совершать обгоны.

Проблема с отпусканием газа в конце прямой? Ситуация может оказаться неидеальной, когда вы едете близко друг к другу – это может привести к таким инцидентам, как случай [Марка] Уэббера в Валенсии, [Рикардо] Патрезе в Португалии и другим. А мы явно не хотим подобного в «Формуле-1».

Три простые вещи – старты, обгоны и поиск средств во избежание раннего отпускания газа. Думаю, можно найти технические решения для всех трех случаев. Мы обсудим это на следующей комиссии «Ф-1». Думаю, это необходимо, поскольку все возможно и просто. Не нужно усложнять простое и не нужно откладывать то, что можно сделать уже сейчас», – сказал Стелла.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoМакларен
Сахир
logoАндреа Стелла
logoФИА
logoФормула-1
тесты Формула-1
регламент
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги - и так часто происходит, когда забивают голову экошизой.
Ответ solevator
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги - и так часто происходит, когда забивают голову экошизой.
Справедливости ради, от экошизы есть и плюсы, - например, годные решения перекочевывают из автоспорта в гражданский транспорт, реально улучшая экологическую ситуацию.

Другое дело, что тех.регламент должны писать люди грамотные, умные и видящие последствия. Иначе лучше уж сразу перейти на гужевый привод. А что? Никаких вредных выбросов, только полезные, - лошадиное дерьмо и убившихся колесничих можно использовать для утучнения полей.
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Справедливости ради, от экошизы есть и плюсы, - например, годные решения перекочевывают из автоспорта в гражданский транспорт, реально улучшая экологическую ситуацию. Другое дело, что тех.регламент должны писать люди грамотные, умные и видящие последствия. Иначе лучше уж сразу перейти на гужевый привод. А что? Никаких вредных выбросов, только полезные, - лошадиное дерьмо и убившихся колесничих можно использовать для утучнения полей.
Ну-ка приведи примеры удачных и главное реально работающих решений в гражданском транспорте навеянных эко повесткой
Пилоты феррари почти весь прошлый год готовились к lift and coast’у. Наконец их сезон
Ландо Норрис: "Ну пусть тогда Стелла переходит в другую серию, если ему не нравится".
Ответ Montisuma
Ландо Норрис: "Ну пусть тогда Стелла переходит в другую серию, если ему не нравится".
Пудель обделается, сказать такое своему боссу.
зато Ландо по кайфу
Да так Стелла маскирует подачу протеста на движок Феррари который разработан так, что может быстро стартовать, а их нет. Во имя безопасности, ага. Хотя Пузан предупреждал всех как оказывается год назад об этой фиче, но на него махнули рукой)
Ответ Forever and Ever
Да так Стелла маскирует подачу протеста на движок Феррари который разработан так, что может быстро стартовать, а их нет. Во имя безопасности, ага. Хотя Пузан предупреждал всех как оказывается год назад об этой фиче, но на него махнули рукой)
поподробнее можно?
Ответ mikhuil
поподробнее можно?
Ну у Феррари есть какая то хитрая система старта. При чем не то, что бы прям секретная, Вассер то о ней говорил, что эти вот движки можно использовать так, и предлагал вроде бы запретить лазейку. Это все проигнорировали. Но что бы ее использовать так, надо и двигатель так спроектировать. У Феррари он спроектирован так, а у других нет. А теперь все увидели в деле и говорят, надо запретить, но Феррари говрит, мы же о вам это открыто говорили, вам было все равно, а теперь вы хотите ее запретить так как не можете реализовать не изменив конструкцию двигателя.
Превратили гонки черт знает во что (((
теперь стюардам будет сложно доказать был брейк-тест или не был, а умелые пилоты могут этим пользоваться. Докажи что не специально сбросил скорость на прямой, а не то что батарейка вдруг села или режим рекуперации включился?
Ответ Gonshic
теперь стюардам будет сложно доказать был брейк-тест или не был, а умелые пилоты могут этим пользоваться. Докажи что не специально сбросил скорость на прямой, а не то что батарейка вдруг села или режим рекуперации включился?
тоже об этом подумал)
Ответ Gonshic
теперь стюардам будет сложно доказать был брейк-тест или не был, а умелые пилоты могут этим пользоваться. Докажи что не специально сбросил скорость на прямой, а не то что батарейка вдруг села или режим рекуперации включился?
Телеметрии же у стюардов нет, точно
Нормис сказал, всё норм. Не нравится, заклей себе рот изолентой )))
Как сказал бы Норрис и Рассел: Андреа, не нравится, езжай на Нордшляйфе
В прошлом DRS давал достаточное преимущество с точки зрения аэродинамического сопротивления, когда вы оказывались за впереди едущим болидом. В этом году при преследовании соперника у вас будет такое же сопротивление и такая же мощность – так что обгонять будет весьма трудно. По ходу этих трехдневных тестов в Бахрейне наши пилоты боролись с другими гонщиками – и они посчитали, что обгонять невероятно сложно.

Разучились обгонять без ДРС. Как раньше гонщики обгоняли без всякой вспомогательной чепухи? Могли. Делали.
Ответ _Greg Moore
В прошлом DRS давал достаточное преимущество с точки зрения аэродинамического сопротивления, когда вы оказывались за впереди едущим болидом. В этом году при преследовании соперника у вас будет такое же сопротивление и такая же мощность – так что обгонять будет весьма трудно. По ходу этих трехдневных тестов в Бахрейне наши пилоты боролись с другими гонщиками – и они посчитали, что обгонять невероятно сложно. Разучились обгонять без ДРС. Как раньше гонщики обгоняли без всякой вспомогательной чепухи? Могли. Делали.
Ну видимо он о том, что вместо средств для обгона сейчас наоборот ввели ограничение на мощность в виде емкости батареи. Теперь для обгона нужно будет запасти достаточно энергии для маневра, что скорее всего исключает продолжительные обгоны со сменой траектории на протяжении нескольких поворотов
Ответ _Greg Moore
В прошлом DRS давал достаточное преимущество с точки зрения аэродинамического сопротивления, когда вы оказывались за впереди едущим болидом. В этом году при преследовании соперника у вас будет такое же сопротивление и такая же мощность – так что обгонять будет весьма трудно. По ходу этих трехдневных тестов в Бахрейне наши пилоты боролись с другими гонщиками – и они посчитали, что обгонять невероятно сложно. Разучились обгонять без ДРС. Как раньше гонщики обгоняли без всякой вспомогательной чепухи? Могли. Делали.
Раньше болиды были гораздо компактнее. Даже с учетом небольшого уменьшения их размеров в этом году, это все еще гигантские неповоротливые коровы, на которых физически сложно обгонять в поворотах и связках поворотов, особенно на старых узких трассах. Поэтому ДРС и ввели в свое время, т.к. увеличились размеры (с 2010 был особенно эпичный скачок, насколько помню), и вдруг оказалось, что на большинстве трасс единственное реальное место для обгонов это прямые, но без этой системы большинству просто не хватало мощности и наката. Вот Стелла и опасается, что в 2026 возникнет та же жо с шоу, вынудившая ввести ДРС - сплошные унылые паровозики
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем