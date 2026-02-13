Шарль Леклер: «Главный вопрос – «Макларен». Оценить его темп труднее всего»
Пилот «Феррари» поделился впечатлениями от вторых предсезонных тестов «Ф-1», которые проходят в Бахрейне.
«Кажется, «Ред Булл» в хорошей форме, «Мерседес» тоже здорово справляется – но они все еще многое скрывают. Главный вопрос – «Макларен». Оценить его темп труднее всего.
С точки зрения скорости пока ничего нельзя сказать о нашем положении относительно соперников. Если раньше мы могли скрыть 2-3 решения, то теперь можно спрятать 15.
Начало позитивное, у нас не было неполадок. Это хорошо, потому что при настолько новых правилах трудно исправить серьезную проблему. В Маранелло отлично постарались, чтобы добиться прогресса во всех областях. Пока я доволен тем, как все прошло: и я говорю не о темпе, а о том, как мы справились с тестами. В прошлом году было намного труднее.
Какие ощущения от управления этими болидами? Немного странные, но я настроен работать над решением возникших проблем», – сказал Леклер.
«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам