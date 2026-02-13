Шарль Леклер: «Главный вопрос – «Макларен». Оценить его темп труднее всего»

Леклер считает темп «Макларена» главным вопросом тестов «Ф-1».

Пилот «Феррари » поделился впечатлениями от вторых предсезонных тестов «Ф-1», которые проходят в Бахрейне.

«Кажется, «Ред Булл » в хорошей форме, «Мерседес » тоже здорово справляется – но они все еще многое скрывают. Главный вопрос – «Макларен ». Оценить его темп труднее всего.

С точки зрения скорости пока ничего нельзя сказать о нашем положении относительно соперников. Если раньше мы могли скрыть 2-3 решения, то теперь можно спрятать 15.

Начало позитивное, у нас не было неполадок. Это хорошо, потому что при настолько новых правилах трудно исправить серьезную проблему. В Маранелло отлично постарались, чтобы добиться прогресса во всех областях. Пока я доволен тем, как все прошло: и я говорю не о темпе, а о том, как мы справились с тестами. В прошлом году было намного труднее.

Какие ощущения от управления этими болидами? Немного странные, но я настроен работать над решением возникших проблем», – сказал Леклер .

