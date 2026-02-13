14

Пьер Ваше: «Ред Булл» позади «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена»

«Ред Булл» считает себя четвертой командой по скорости.

Технический директор «Ред Булл» отрицает, что его коллектив является явным лидером «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов.

«Мы не задаем планку, это точно.

Мы четко видим, что три топ-команды – «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» – впереди нас, насколько можно судить по нашему анализу, а мы позади. Но мы примерно понимаем, где располагаемся.

Трудно что-то утверждать, весь у каждой команды свой план, топливная загрузка, используемый уровень мощности, но в данный момент таковы наши выводы, хотя они могут оказаться неверными. Мы не слишком зацикливаемся на этом – стараемся сосредоточиться на том, как самим лучше работать», – заявил специалист.

Тото Вольфф: «Ред Булл» задает планку по болиду и силовой установке»

Джордж Расселл: «Ред Булл» выигрывает 0,5-1 секунду на круге за счет гибрида. Пугающая разница»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoМерседес
тесты Формула-1
logoРед Булл
logoФормула-1
Пьер Ваше
logoМакларен
logoФеррари
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ред Булл позади Феррари, Мерседеса и Макларена.
Мерседес позади Феррари, Ред Булл и Макларена.
Макларен позади Феррари, Мерседеса и Ред Булл.
Феррари позади Мерседеса, Макларена и Ред Булл
Ответ mikhuil
Ред Булл позади Феррари, Мерседеса и Макларена. Мерседес позади Феррари, Ред Булл и Макларена. Макларен позади Феррари, Мерседеса и Ред Булл. Феррари позади Мерседеса, Макларена и Ред Булл
Круговая проруха мажет, как копоть.
Я беру чей-то тайминг, а чувствую похоть.
Я ищу глазами и чувствую take,
Где выше результата находится fake.
За красным болидом — never awake.
Ответ ИваN
Круговая проруха мажет, как копоть. Я беру чей-то тайминг, а чувствую похоть. Я ищу глазами и чувствую take, Где выше результата находится fake. За красным болидом — never awake.
Годно! Кормильцев бы одобрил, полагаю. Да и Вячеслав Геннадьевич тоже.
Короче , впереди всех Кадиллак.
Только они не ноют и постоянно видят позитив в каждом дне тестов
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Короче , впереди всех Кадиллак. Только они не ноют и постоянно видят позитив в каждом дне тестов
Так кто же станет чемпионом - Боттас или Перес?!...
Ответ chemical brother
Так кто же станет чемпионом - Боттас или Перес?!...
Бортолето!
Короче, понятно всё. Хюлькенберг - чемпион)
Сезон под заголовком "Чья батарейка круче - Энерджайзер против Дюрассела"
Короче, нажатие волшебной кнопочки на прямой, разряжающей аккумулятор, приводит всех в благоговейный трепет по скорости ее преодоления.
Пока, сравнивать сравнимое, не получается.
Наша песня хорош,начинай сначала!!!;))))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем