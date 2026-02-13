Пьер Ваше: «Ред Булл» позади «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена»

«Ред Булл» считает себя четвертой командой по скорости.

Технический директор «Ред Булл» отрицает, что его коллектив является явным лидером «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов.

«Мы не задаем планку, это точно.

Мы четко видим, что три топ-команды – «Феррари », «Мерседес » и «Макларен » – впереди нас, насколько можно судить по нашему анализу, а мы позади. Но мы примерно понимаем, где располагаемся.

Трудно что-то утверждать, весь у каждой команды свой план, топливная загрузка, используемый уровень мощности, но в данный момент таковы наши выводы, хотя они могут оказаться неверными. Мы не слишком зацикливаемся на этом – стараемся сосредоточиться на том, как самим лучше работать», – заявил специалист.

