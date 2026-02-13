  • Спортс
  Оливер Бермэн: «Тесты в Бахрейне более репрезентативны. «Хаас» больше работает с настройками»
Оливер Бермэн: «Тесты в Бахрейне более репрезентативны. «Хаас» больше работает с настройками»

Бермэн поделился мнением о первых тестах в Бахрейне.

Пилот «Хааса» рассказал о впечатлениях от работы на вторых предсезонных тестах «Ф-1», которые проходят в Бахрейне.  

«Пока все хорошо. Когда мы начали работать в Барселоне, то столкнулись с небольшой проблемой с надежностью – но ничего серьезного.

На этих тестах мы больше работаем с настройками, пытаемся с ними поиграться. В Барселоне мы этим не занимались, просто использовали одну конфигурацию, ездили с ней по трассе и проверяли, как все работает с точки зрения надежности.

Эти тесты более репрезентативны, погода соответствует тому, чего мы ждем во время гоночных уик-эндов – так что приятно поездить по этой трассе с ее уникальным покрытием. Оно весьма неровное и оказывает серьезную нагрузку на шины, за счет чего удается раскрыть весь потенциал болида», – сказал Бермэн.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
