Джордж Расселл: «Ред Булл» выигрывает 0,5-1 секунду на круге за счет гибрида. Пугающая разница»

Расселл заявил о доминировании «Ред Булл».

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл считает «Ред Булл» явным лидером «Формулы-1» на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Не думаю, что нужно смотреть на нас – нужно смотреть на самую конкурентоспособную машину на решетке, а прямо сейчас это «Ред Булл».

И речь не о маленьком преимуществе – он выигрывает от полсекунды до секунды на круге за счет более эффективного использования энергии от гибридной составляющей. Пугающая разница.

«Ред Булл» всегда создавал очень хорошие машины на протяжении последних 15 лет, даже когда не было отличного мотора. Эти тесты открыли глаза многим из нас.

В Барселоне «Ред Булл» в первый же день хорошо стартовал и был существенно впереди соперников – нас, «Феррари » и остальных.

В первый день тестов в Бахрейне все повторилось. В данный момент это лидирующая команда, и это вполне очевидно, если наблюдать за улучшениями по ходу трех дней тестов в одном и том же месте.

В Мельбурне будет три часа практик до квалификации, и учитывая то, что мы увидели в Барселоне и Бахрейне, «Ред Булл» окажется впереди. Предстоит большая работа», – подчеркнул британец.

