  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Ред Булл» выигрывает 0,5-1 секунду на круге за счет гибрида. Пугающая разница»
11

Джордж Расселл: «Ред Булл» выигрывает 0,5-1 секунду на круге за счет гибрида. Пугающая разница»

Расселл заявил о доминировании «Ред Булл».

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл считает «Ред Булл» явным лидером «Формулы-1» на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Не думаю, что нужно смотреть на нас – нужно смотреть на самую конкурентоспособную машину на решетке, а прямо сейчас это «Ред Булл».

И речь не о маленьком преимуществе – он выигрывает от полсекунды до секунды на круге за счет более эффективного использования энергии от гибридной составляющей. Пугающая разница.

«Ред Булл» всегда создавал очень хорошие машины на протяжении последних 15 лет, даже когда не было отличного мотора. Эти тесты открыли глаза многим из нас.

В Барселоне «Ред Булл» в первый же день хорошо стартовал и был существенно впереди соперников – нас, «Феррари» и остальных.

В первый день тестов в Бахрейне все повторилось. В данный момент это лидирующая команда, и это вполне очевидно, если наблюдать за улучшениями по ходу трех дней тестов в одном и том же месте.

В Мельбурне будет три часа практик до квалификации, и учитывая то, что мы увидели в Барселоне и Бахрейне, «Ред Булл» окажется впереди. Предстоит большая работа», – подчеркнул британец.

Тото Вольфф: «Ред Булл» задает планку по болиду и силовой установке»

Джеймс Воулз: «У «Ред Булл» стабильное преимущество в 0,6 с на главной прямой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
тесты Формула-1
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoМерседес
Барселона-Каталония
logoФеррари
Гран-при Австралии
Сахир
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же хочется хоть раз такое прочитать про Феррари. Уже задолбали эти победы газировки и Мерсов. Полжизни смотрю Ф1, выигрывают только две команды
Ответ БратДругБорщ
Как же хочется хоть раз такое прочитать про Феррари. Уже задолбали эти победы газировки и Мерсов. Полжизни смотрю Ф1, выигрывают только две команды
Пока там Гудрон - не надо. Вот когда его выпрут, тогда вместе насладимся титутолм Шарля
Ответ БратДругБорщ
Как же хочется хоть раз такое прочитать про Феррари. Уже задолбали эти победы газировки и Мерсов. Полжизни смотрю Ф1, выигрывают только две команды
Я видел такое, что вам и не снилосьМакЛарен, Вильямс, Бенеттон, Феррари, Рено, Браун, Ред Булл, Мерседес. Все эти мгновения затеряются во времени как слезы в дожде.
Хаджар уже сказал что он уверен что получит первую победу в этом сезоне. Так что возможно у РБ действительно самовоз и раздули шум вокруг движка Мерса для отвода глаз.
Рассел от испуга поедет на пару секунд с круга быстрее
Какие же неженки сопливые в этом спорте, балеруны. Про свой темп будут "тесты ничего не значат, мы накатываем километраж", про других "посмотрите какая скорость! очевидное преимущество!" А сами движок на 90% капнули перед тестами. Тю
Ответ dn8zmw5c
Какие же неженки сопливые в этом спорте, балеруны. Про свой темп будут "тесты ничего не значат, мы накатываем километраж", про других "посмотрите какая скорость! очевидное преимущество!" А сами движок на 90% капнули перед тестами. Тю
Ну а чего, все так

Реально задрали
интригует и аэроконцепт у Буллов. похоже, панель внизу понтонов бутафорская. говорят, Буллы будут на след неделе тестировать новый аэропакет. может зироподы 2.0 реализовали? посмотрим...
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем