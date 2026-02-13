7

Лоренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне (AMuS)

В паддоке «Ф-1» появились слухи о недовольстве босса «Астон Мартин».

Издание Auto Motor und Sport поделилось слухами из паддока «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне, согласно которым владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл отчитал инженеров команды.

Отмечается, что Стролл известен нетерпеливостью и недоволен текущим положением коллектива, который столкнулся с трудностями при работе с новым болидом и силовой установкой «Хонды».

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Motor und Sport
Ну теперь то у Алонсо есть сильный союзник)) GP2 не пройдет
Алонсо: «Для Aston Martin это первый случай в истории компании, когда ей пришлось производить собственную коробку передач на заводе. То, что для других команд кажется простым, для нас является совершенно новым вызовом. Мы знали, с какими трудностями столкнемся, и постепенно видим их здесь, на тестах».

«Интеграция коробки передач, задача достижения минимального веса и, прежде всего, силовой агрегат будут иметь ключевое значение для времени круга. Мы немного отстаем от графика; у нас неудачный старт. Пропустив тесты в Барселоне, это наш первый настоящий контакт с автомобилем».

«Сложно, да. Ожидания, возможно, были высокими, особенно учитывая, что теперь у нас есть Ньюи, Honda и все остальное. Но мы в команде всегда были достаточно спокойны; мы понимаем, насколько сложно адаптироваться к новым правилам и что значит интегрировать Honda в качестве силовой установки».

«Впереди у нас много работы. В области аэродинамики нам еще нужно разобраться с правилами, но для этого и существует Ньюи, который постепенно их расшифрует, чтобы у нас получилась хорошая машина».

«Это наш первый опыт выезда на трассу; мы не проводили никаких предварительных съемок или чего-либо подобного. Мы многое узнаем по ходу дела и надеемся все настроить».
Малой нажаловался?
Почему Строго так тупит? Вроде человек миллиарды заработал, не должен быть глупым. Вот есть же примеры из мирового футбола! Челси, Ман.Сити, ПСЖ - в них так же резко вкидывали кучу денег. А успех пришел к ним оой как не сразу )
Ответ SlavaPerm92
Почему Строго так тупит? Вроде человек миллиарды заработал, не должен быть глупым. Вот есть же примеры из мирового футбола! Челси, Ман.Сити, ПСЖ - в них так же резко вкидывали кучу денег. А успех пришел к ним оой как не сразу )
Примеры Челси и Ман Сити плохие : и те и другие через пару лет чемпионами АПЛ стали.
Стролл же в команде 5 лет и прогресса не наблюдается.
Это больше на Лацио и Бетис начала 2000 похоже
Ответ Дмитрий Елисеев
Примеры Челси и Ман Сити плохие : и те и другие через пару лет чемпионами АПЛ стали. Стролл же в команде 5 лет и прогресса не наблюдается. Это больше на Лацио и Бетис начала 2000 похоже
Так и Челси и Мансити под ЛЧ брали
