Лоренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне (AMuS)

В паддоке «Ф-1» появились слухи о недовольстве босса «Астон Мартин».

Издание Auto Motor und Sport поделилось слухами из паддока «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне, согласно которым владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл отчитал инженеров команды.

Отмечается, что Стролл известен нетерпеливостью и недоволен текущим положением коллектива, который столкнулся с трудностями при работе с новым болидом и силовой установкой «Хонды».

