Лоренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне (AMuS)
В паддоке «Ф-1» появились слухи о недовольстве босса «Астон Мартин».
Издание Auto Motor und Sport поделилось слухами из паддока «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне, согласно которым владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл отчитал инженеров команды.
Отмечается, что Стролл известен нетерпеливостью и недоволен текущим положением коллектива, который столкнулся с трудностями при работе с новым болидом и силовой установкой «Хонды».
Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Motor und Sport
«Интеграция коробки передач, задача достижения минимального веса и, прежде всего, силовой агрегат будут иметь ключевое значение для времени круга. Мы немного отстаем от графика; у нас неудачный старт. Пропустив тесты в Барселоне, это наш первый настоящий контакт с автомобилем».
«Сложно, да. Ожидания, возможно, были высокими, особенно учитывая, что теперь у нас есть Ньюи, Honda и все остальное. Но мы в команде всегда были достаточно спокойны; мы понимаем, насколько сложно адаптироваться к новым правилам и что значит интегрировать Honda в качестве силовой установки».
«Впереди у нас много работы. В области аэродинамики нам еще нужно разобраться с правилами, но для этого и существует Ньюи, который постепенно их расшифрует, чтобы у нас получилась хорошая машина».
«Это наш первый опыт выезда на трассу; мы не проводили никаких предварительных съемок или чего-либо подобного. Мы многое узнаем по ходу дела и надеемся все настроить».
Стролл же в команде 5 лет и прогресса не наблюдается.
Это больше на Лацио и Бетис начала 2000 похоже