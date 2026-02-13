Педро де ла Роса об отставании в 3-5 секунд: «Астон Мартин» исправит ситуацию. Команда готова гораздо лучше, чем раньше»

Де ла Роса считает, что «Астон Мартин» отыграет огромное отставание.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса высказался о плохой форме команды на предсезонных тестах.

«Все коллективы делают выводы, идет быстрый процесс обучения. До вчерашнего дня мы были командой, которая преодолела меньше всего кругов в Барселоне и Бахрейне – 199. Очевидно, мы идем с отставанием от графика.

Мы настигаем, учимся и находимся на той стадии, когда ты привыкаешь к машине, к новым правилам.

Очевидно, мы отстаем. Как вчера сказал Ланс [Стролл], мы в четырех, трех или пяти секундах позади. Прямо сейчас это не главное. Важно оптимизировать эффективность машины, да. Если проигрываешь так много, ясно, что проблема с болидом в целом. Нельзя сказать, что дело в чем-то одном. Мы выделили многие аспекты, и в Сильверстоуне уже работают над решением проблем.

Нельзя что-то исправить мгновенно, за пять минут. Разумеется, предстоит большая работа, нужно извлечь много уроков, многое оптимизировать. Мы уверены, что у нас есть команда, ресурсы и все необходимое. Да, мы не в том положении, в котором хотели бы быть, но главное, что у нас есть люди. Мы готовы гораздо лучше, чем в прошлом или позапрошлом году, когда я только присоединился.

Можно ли быстро исправить проблемы? Да, конечно, но что значит «быстро»? В гонках нельзя поменять ситуацию за день. Мы также не знаем, каков наш потенциал, ведь оптимизация еще не проведена. Мы просто пытаемся понять, в каком положении команда, как применяется регламент, как можно улучшить ситуацию во множестве областей. Можно ли все исправить? Это будет сделано, даже если мы в четырех секундах позади – каким бы ни было отставание», – заявил испанец.

Ланс Стролл: «Астон Мартин» в 4,5 секундах позади лидеров, как кажется. Нужно найти способ их отыграть»

Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)