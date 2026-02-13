Арвид Линдблад: «Рейсинг Буллз» полезно понаблюдать за работой «Ред Булл» с мотором»

Линдблад оценил подход к управлению новыми болидами «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » рассказал об адаптации к управлению новыми болидами «Ф-1» 2026 года.

«Это нечто новое, совершенно отличающееся от того, к чему мы привыкли. Каждый по-своему пытается разобраться с тем, как выжимать максимум из этой техники.

В этом плане мы стараемся придумать что-то новое и креативное. Но, очевидно, мы все равно наблюдаем за другими и смотрим, чему можно научиться.

Особенно это касается нашего случая. У нас та же силовая установка, что и у «Ред Булл », поэтому нам даже полезно понаблюдать за тем, что у них хорошо работает», – поделился Линдблад.

