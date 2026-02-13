Арвид Линдблад: «Рейсинг Буллз» полезно понаблюдать за работой «Ред Булл» с мотором»
Линдблад оценил подход к управлению новыми болидами «Ф-1».
Пилот «Рейсинг Буллз» рассказал об адаптации к управлению новыми болидами «Ф-1» 2026 года.
«Это нечто новое, совершенно отличающееся от того, к чему мы привыкли. Каждый по-своему пытается разобраться с тем, как выжимать максимум из этой техники.
В этом плане мы стараемся придумать что-то новое и креативное. Но, очевидно, мы все равно наблюдаем за другими и смотрим, чему можно научиться.
Особенно это касается нашего случая. У нас та же силовая установка, что и у «Ред Булл», поэтому нам даже полезно понаблюдать за тем, что у них хорошо работает», – поделился Линдблад.
«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем