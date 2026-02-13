Джонатан Уитли о моторном скандале: «Полностью уверен в ФИА, «Ауди» в надежных руках»

«Ауди» доверяет ФИА в свете моторного скандала с «Мерседесом».

Руководитель «Ауди » Джонатан Уитли выразил уверенность в том, что мотористы и ФИА урегулируют вопрос спорных двигателей «Мерседеса».

«Я знаю, что производители силовых установках находятся в очень плотном контакте с ФИА по этому вопросу. Нас попросили о тестах, показаниях, измерениях и так далее.

Что касается ФИА, я полностью уверен в ней. Мы полностью доверяем ее процедурам. Мы знаем, что находимся в надежных руках. ФИА всегда следила за тем, чтобы условия были равными», – отметил Уитли.

