Джонатан Уитли о моторном скандале: «Полностью уверен в ФИА, «Ауди» в надежных руках»
«Ауди» доверяет ФИА в свете моторного скандала с «Мерседесом».
Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли выразил уверенность в том, что мотористы и ФИА урегулируют вопрос спорных двигателей «Мерседеса».
«Я знаю, что производители силовых установках находятся в очень плотном контакте с ФИА по этому вопросу. Нас попросили о тестах, показаниях, измерениях и так далее.
Что касается ФИА, я полностью уверен в ней. Мы полностью доверяем ее процедурам. Мы знаем, что находимся в надежных руках. ФИА всегда следила за тем, чтобы условия были равными», – отметил Уитли.
Спорные двигатели «Мерседеса» ограничат, производители согласуют новые моторные правила (AutoRacer)
Тото Вольфф о спорном моторе: «Мерседес» попал, если ФИА и ФОМ согласятся с другими производителями»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
