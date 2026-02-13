Изак Аджар: «Первая победа уже не за горами. Уверен»

Аджар готов одержать первую победу в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » уверен, что сможет выигрывать гонки в следующем сезоне.

«Первая победа уже не за горами – было бы замечательно ее одержать. Я бы хотел, чтобы наша машина прогрессировала быстрее, чем у других. Думаю, это было бы здорово. Уверен ли я, что одержу победу в следующем сезоне? Да», – сказал Аджар .

