Изак Аджар: «Первая победа уже не за горами. Уверен»
Аджар готов одержать первую победу в «Ф-1».
Пилот «Ред Булл» уверен, что сможет выигрывать гонки в следующем сезоне.
«Первая победа уже не за горами – было бы замечательно ее одержать. Я бы хотел, чтобы наша машина прогрессировала быстрее, чем у других. Думаю, это было бы здорово. Уверен ли я, что одержу победу в следующем сезоне? Да», – сказал Аджар.
«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну понятно что РБ - дикий самовоз если и второй пилот уверен в победе скоро. Просто так такой уверенности не бывает. Может и не лукавил Тото когда говорил что движок РБ привозит всем остальным очень много на круге за счёт энергоэффективности.
Ну понятно что РБ - дикий самовоз если и второй пилот уверен в победе скоро. Просто так такой уверенности не бывает. Может и не лукавил Тото когда говорил что движок РБ привозит всем остальным очень много на круге за счёт энергоэффективности.
Он новичок, видит что машина явно лучше его прошлой и имеет крайне позитивный настрой. + Айзек явно будет стараться обогнать Ферстаппена, мне кажется у него соревновательный характер
поверил в слова Тото
Тщеславие - мой любимейший из грехов!(с)
Судьба не терпит такого оптимизма, а самонадеянность никогда не красит. Не говори гоп пока не перепрыгнешь…
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем