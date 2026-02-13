Босс «Формулы E» пригласил Ферстаппена протестировать болид после сравнения «Ф-1» с электросерией «на стероидах»
«Формула E» готова организовать тесты для Ферстаппена после заявлений Макса.
Исполнительный директор «Формулы E» Джефф Доддс прокомментировал заявления пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который сравнил «Формулу-1» 2026 года с электросерией «на стероидах».
«Я пригласил его – отправил сообщение вчера вечером, ведь Джидда не так далеко от Бахрейна (в Джидде проходит этап «Формулы E», в Бахрейне – предсезонные тесты «Ф-1» – Спортс’’). Если он появится тут, мы посадим его в наш болид и посмотрим, что он скажет.
Если, говоря «на стероидах», он имеет в виду искусственность, то он прав.
Мне бы очень хотелось увидеть Макса в машине, и я приглашаю его приехать и сесть за руль», – сообщил Доддс.
Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»
