Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)

В Испании обвиняют «Хонду» в провальной скорости «Астон Мартин».

Издание SoyMotor прокомментировало трудности, которые испытывает «Астон Мартин» на предсезонных тестах «Формулы-1».

В Барселоне команда начала работу с опозданием – лишь в конце предпоследнего дня. В Бахрейне Ланс Стролл оценил отставание «Астон Мартин» от лидеров в 4-4,5 секунды.

По версии испанского портала, коллектив из Сильверстоуна испытывает сложности практически со всеми компонентами машины. Ни скорость, ни надежность болида не соответствуют ожиданиям.

Но главной проблемой является силовая установка «Хонды» (в частности, двигатель внутреннего сгорания), а не радикальные решения конструктора Эдриана Ньюи , утверждает журналист Антонио Лобато. Также серьезные трудности возникли с коробкой передач.

В то же время издание со сдержанным оптимизмом оценивает аэродинамические показатели.

«Ньюи излучает уверенность, и хотя машина работает не идеально, отставание от лидеров не такое большое, как могло показаться», – говорится в статье.

Кроме того, команда не наблюдает проблем с охлаждением.

