Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)

В Испании обвиняют «Хонду» в провальной скорости «Астон Мартин».

Издание SoyMotor прокомментировало трудности, которые испытывает «Астон Мартин» на предсезонных тестах «Формулы-1».

В Барселоне команда начала работу с опозданием – лишь в конце предпоследнего дня. В Бахрейне Ланс Стролл оценил отставание «Астон Мартин» от лидеров в 4-4,5 секунды.

По версии испанского портала, коллектив из Сильверстоуна испытывает сложности практически со всеми компонентами машины. Ни скорость, ни надежность болида не соответствуют ожиданиям.

Но главной проблемой является силовая установка «Хонды» (в частности, двигатель внутреннего сгорания), а не радикальные решения конструктора Эдриана Ньюи, утверждает журналист Антонио Лобато. Также серьезные трудности возникли с коробкой передач.

В то же время издание со сдержанным оптимизмом оценивает аэродинамические показатели.

«Ньюи излучает уверенность, и хотя машина работает не идеально, отставание от лидеров не такое большое, как могло показаться», – говорится в статье.

Кроме того, команда не наблюдает проблем с охлаждением.

Ланс Стролл: «Астон Мартин» в 4,5 секундах позади лидеров, как кажется. Нужно найти способ их отыграть»

Эдриан Ньюи: «Философия «Астон Мартин»-2026 появилась во время моего обязательного отпуска»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
"не наблюдает проблем с охлаждением..."

... с охлаждением Алонсо?
Алонса и Хонда не совместимы
Ответ Eclipse7
Алонса и Хонда не совместимы
Карма;)))
такое ощущение, что есть две Хонды: здорового человека и курильщика)
Ответ Подельман Кесельмана
такое ощущение, что есть две Хонды: здорового человека и курильщика)
Не знал, что Алонсо курит
Опять Хонда, опять Алонсо, опять GP2 engine...
У Алонцо и так трудные отношения с хондой. Зачем журналисты (причём испанские) подливают масло в огонь??
Ответ Ascari
У Алонцо и так трудные отношения с хондой. Зачем журналисты (причём испанские) подливают масло в огонь??
ты прикалываешься? всем делать вид, что все хорошо?
Ответ Orbitalnaya stanciya
ты прикалываешься? всем делать вид, что все хорошо?
А что толку вешать всë на Хонду и делать их крайними, при гипотетическом обсере АМ? (реально будет видно на старте их дела) Нахера япошкам опять в свой адрес это всë терпеть? У них маркетинговые потери от этого будут больше чем они возможно приобретут плюсов от будущих успешных сезонов. Если такие будут.
Лоуренс довыёжился, сдалась ему эта Хонда. Катали бы сейчас в тройке лидеров. Деда очень жаль.
это хорошо если нет проблем с охлаждением. но если то что я слышал правда, то это просто феноменально.
Говорят, что проблемы из-за вибраций сильных и они ВНИМАНИЕ той же природы, что были в 2015 году. говорят Хонда вернулась к тому же расположению элементов и получила ровно те же проблемы🫠🫠🫠🫠🫠🫠
У Алонсо истерика . Это заговор
Ответ Vadim Vadim_1116553755
У Алонсо истерика . Это заговор
У Великого? Так у неё всегда истерика
