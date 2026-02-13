Управляющий директор «Альпин» о новых болидах «Ф-1»: «Один пилот сказал мне, что это все равно что заново учиться ходить»

В «Альпин» заявили, что решили ряд прошлогодних проблем.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен высказался о положении команды и возможной расстановке сил в следующем сезоне.

«Если бы вы спросили меня после Барселоны, то я бы сказал, что «Мерседес» – лидеры пелотона. Если бы вы спросили меня в среду, я бы уже назвал «Ред Булл». А если бы вы задали мне такой вопрос в четверг, то я бы назвал «Феррари». Возможно, сегодня будет другой ответ.

Мы просто пытаемся выжать максимум из имеющегося. Все так сильно отличается. Один пилот сказал мне, что это все равно что заново учиться ходить. В некоторых поворотах им приходится ехать на одну-две передачи ниже, чем в прошлом году, чтобы добиться максимума от батареи.

Наш новый болид намного лучше прошлогоднего. Мы исправили несколько проблем, что здорово. Пилотам нравится управлять машиной», – сказал Нильсен.

«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам

