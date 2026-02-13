Управляющий директор «Альпин» о новых болидах «Ф-1»: «Один пилот сказал мне, что это все равно что заново учиться ходить»
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о положении команды и возможной расстановке сил в следующем сезоне.
«Если бы вы спросили меня после Барселоны, то я бы сказал, что «Мерседес» – лидеры пелотона. Если бы вы спросили меня в среду, я бы уже назвал «Ред Булл». А если бы вы задали мне такой вопрос в четверг, то я бы назвал «Феррари». Возможно, сегодня будет другой ответ.
Мы просто пытаемся выжать максимум из имеющегося. Все так сильно отличается. Один пилот сказал мне, что это все равно что заново учиться ходить. В некоторых поворотах им приходится ехать на одну-две передачи ниже, чем в прошлом году, чтобы добиться максимума от батареи.
Наш новый болид намного лучше прошлогоднего. Мы исправили несколько проблем, что здорово. Пилотам нравится управлять машиной», – сказал Нильсен.
