Макс Ферстаппен о словах Вольффа про преимущество «Мерседеса» в 2-3 л.с.: «Нужно добавить нолик!»

Ферстаппен пошутил над заявлениями Вольффа.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал слова руководителя «Мерседеса » Тото Вольффа о спорном моторе немецкой команды.

Ранее австриец отметил, что скандальное решение принесло «Мерседесу» небольшое преимущество: «Речь всего о нескольких лошадиных силах. Как сказали бы в Англии, couple – то есть ближе к двум или трем».

Ферстаппен усомнился:

«К этому явно нужно добавить нолик! Может, даже больше. Но, знаете, я прекрасно понимаю, чего они хотят добиться. Могу сказать только одно: просто дождитесь этапа в Мельбурне – там вы увидите, сколько мощности у них вдруг обнаружится. Я это уже знаю.

Очевидно, они хотят переключить все внимание на нас, ведь в среду мы проехали много кругов. Нужно посмотреть на это с обеих сторон. Просто дождитесь Мельбурна и посмотрите, насколько быстрыми они окажутся на прямых», – сказал Ферстаппен.

