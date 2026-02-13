  • Спортс
  • Макс Ферстаппен о словах Вольффа про преимущество «Мерседеса» в 2-3 л.с.: «Нужно добавить нолик!»
11

Макс Ферстаппен о словах Вольффа про преимущество «Мерседеса» в 2-3 л.с.: «Нужно добавить нолик!»

Ферстаппен пошутил над заявлениями Вольффа.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольффа о спорном моторе немецкой команды.

Ранее австриец отметил, что скандальное решение принесло «Мерседесу» небольшое преимущество: «Речь всего о нескольких лошадиных силах. Как сказали бы в Англии, couple – то есть ближе к двум или трем».

Ферстаппен усомнился:

«К этому явно нужно добавить нолик! Может, даже больше. Но, знаете, я прекрасно понимаю, чего они хотят добиться. Могу сказать только одно: просто дождитесь этапа в Мельбурне – там вы увидите, сколько мощности у них вдруг обнаружится. Я это уже знаю.

Очевидно, они хотят переключить все внимание на нас, ведь в среду мы проехали много кругов. Нужно посмотреть на это с обеих сторон. Просто дождитесь Мельбурна и посмотрите, насколько быстрыми они окажутся на прямых», – сказал Ферстаппен.

Тото Вольфф: «Не существует сценария, при котором «Мерседес» подает в суд из-за мотора»
   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Сахир
тесты Формула-1
11 комментариев
Тото любитель стелить солому и прибедняться, это уже давно известно, ещё со временем Мерсовского космовоза в 2014-2020. Хэмилтон шакалил титулы и победы, везя всем по 1+ секунды с круга, а Тото все отбрехивался, что никакого самовоза у них нет и все это Люсин скилл
Ответ Великий Алонсо
Тото любитель стелить солому и прибедняться, это уже давно известно, ещё со временем Мерсовского космовоза в 2014-2020. Хэмилтон шакалил титулы и победы, везя всем по 1+ секунды с круга, а Тото все отбрехивался, что никакого самовоза у них нет и все это Люсин скилл
Комментарий удален модератором
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Комментарий удален модератором
Да ладно, Кадилак укатать смогут. С остальными сложнее)
И ведь реально Тото и компания начали раздавать комментарии направо и налево про "недосягаемый" Редбул.
Ответ ramses #2
И ведь реально Тото и компания начали раздавать комментарии направо и налево про "недосягаемый" Редбул.
И ведь реально Макс и компания начали раздавать комментарии направо и налево про "недосягаемый" Мерседес🤷🏿‍♀️
видимо сбежавшийся в быки моторист поведал, сколько реально силушки богатырской скрыто под кожухом мерсовоза )
тут главное не давать слабину остальным - никаких переговоров с террористами!
Ответ Scorpio
видимо сбежавшийся в быки моторист поведал, сколько реально силушки богатырской скрыто под кожухом мерсовоза ) тут главное не давать слабину остальным - никаких переговоров с террористами!
Комментарий скрыт
Ответ Scorpio
видимо сбежавшийся в быки моторист поведал, сколько реально силушки богатырской скрыто под кожухом мерсовоза ) тут главное не давать слабину остальным - никаких переговоров с террористами!
Counter-Totorists win.)))
Когда обсуждали переход Макса в Мерседес, Макс тоже предложил просто добавить нолик к зарплате. Не договорились.
Комментарий удален модератором
Ответ Keep_calm
Комментарий удален модератором
Так от него уже и санитары отказались.
Макс о предложении Вольфа перейти в Мерседес : " Нужно добавить нолик! "
