Тед Кравиц о споре Норриса и Ферстаппена: «Ландо всегда пытается добавить немного напряжения между ними двумя»
Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал ответ Ландо Норриса на недовольство Макса Ферстаппена новыми болидами.
Ранее пилот «Ред Булл», отметил, что машины «Ф-1» 2026 года похожи на «Формулу Е» на стероидах» – на что действующий чемпион из «Макларена» заявил: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».
«Ландо всегда пытается добавить немного напряжения между ними двумя. Макс будет его соперником в борьбе за чемпионство, как и Джордж Расселл и, возможно, Кими Антонелли. Если темп «Феррари» подтвердится, то, вероятно, к ним присоединятся Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
Между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном всегда будет соперничество. В прошлом мы уже много раз наблюдали за подобным – так что, возможно, Ландо просто оказывает давление на Макса», – сказал Кравиц.
