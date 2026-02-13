  • Спортс
  • Тед Кравиц о споре Норриса и Ферстаппена: «Ландо всегда пытается добавить немного напряжения между ними двумя»
19

Кравиц высказался о заявлениях Норриса и Ферстаппена.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал ответ Ландо Норриса на недовольство Макса Ферстаппена новыми болидами.

Ранее пилот «Ред Булл», отметил, что машины «Ф-1» 2026 года похожи на «Формулу Е» на стероидах» – на что действующий чемпион из «Макларена» заявил: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».

«Ландо всегда пытается добавить немного напряжения между ними двумя. Макс будет его соперником в борьбе за чемпионство, как и Джордж Расселл и, возможно, Кими Антонелли. Если темп «Феррари» подтвердится, то, вероятно, к ним присоединятся Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном всегда будет соперничество. В прошлом мы уже много раз наблюдали за подобным – так что, возможно, Ландо просто оказывает давление на Макса», – сказал Кравиц.  

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает»
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
19 комментариев
Ландыш напоминает маленькую собачонку, которая лает, но не более
Ответ Alex1307
Ландыш напоминает маленькую собачонку, которая лает, но не более
Там твой недалёкий кумирок сливает больше секунды на последнем дне тестов, своим главным антагонистам (если ты знаешь такое слово😉) - Джорджу и Люису.
Плохой знак.
Ответ PinokNogoev
Там твой недалёкий кумирок сливает больше секунды на последнем дне тестов, своим главным антагонистам (если ты знаешь такое слово😉) - Джорджу и Люису. Плохой знак.
Я за Хэмильтона не топлю, в отличие от тебя
В прошлом сезоне казалось что ровно наоборот. Ландо лишь отвечал на выпады со стороны Макса
Оказывалка напряжения еще не выросла с 4-кратным так борзо разговаривать
Ответ dn8zmw5c
Оказывалка напряжения еще не выросла с 4-кратным так борзо разговаривать
все верно. пытается быть антагонистом макса, но масштаб далеко не тот.
Ответ dn8zmw5c
Оказывалка напряжения еще не выросла с 4-кратным так борзо разговаривать
ка показал прошлый сезон и Пиастри уже напрягал Тапкена и с легкостью его уделывал. хотя бы вспомнить сильвер после рестарта. т.ч. кол-во титулов, не влияет
напряжение которое потом на старте превращается в серево))
