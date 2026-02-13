Тед Кравиц о споре Норриса и Ферстаппена: «Ландо всегда пытается добавить немного напряжения между ними двумя»

Кравиц высказался о заявлениях Норриса и Ферстаппена.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал ответ Ландо Норриса на недовольство Макса Ферстаппена новыми болидами.

Ранее пилот «Ред Булл », отметил, что машины «Ф-1» 2026 года похожи на «Формулу Е» на стероидах» – на что действующий чемпион из «Макларена » заявил: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».

«Ландо всегда пытается добавить немного напряжения между ними двумя. Макс будет его соперником в борьбе за чемпионство, как и Джордж Расселл и, возможно, Кими Антонелли. Если темп «Феррари» подтвердится, то, вероятно, к ним присоединятся Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном всегда будет соперничество. В прошлом мы уже много раз наблюдали за подобным – так что, возможно, Ландо просто оказывает давление на Макса», – сказал Кравиц.

