Боттас остановился на трассе и вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне

«Кадиллак» второй день подряд вызвал красные флаги на тестах.

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас столкнулся с техническими проблемами и остановил болид в конце второго сектора.

В связи с этим утреннюю сессию финального дня вторых предсезонных тестов «Ф-1», которые проходят в Бахрейне, остановили красным флагом – однако сейчас заезды уже возобновили.

Днем ранее сессию также прерывали красные флаги, вызванные другим пилотом «Кадиллака » Серхио Пересом.

«Кадиллак» вызвал первые красные флаги дня на тестах в Бахрейне – Перес остановился на трассе

