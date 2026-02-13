Боттас остановился на трассе и вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне
«Кадиллак» второй день подряд вызвал красные флаги на тестах.
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас столкнулся с техническими проблемами и остановил болид в конце второго сектора.
В связи с этим утреннюю сессию финального дня вторых предсезонных тестов «Ф-1», которые проходят в Бахрейне, остановили красным флагом – однако сейчас заезды уже возобновили.
Днем ранее сессию также прерывали красные флаги, вызванные другим пилотом «Кадиллака» Серхио Пересом.
«Кадиллак» вызвал первые красные флаги дня на тестах в Бахрейне – Перес остановился на трассе
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
