Ландо Норрис: «Сейчас «Макларен» уступает «Ред Булл» и «Феррари»

Норрис высказался о темпе соперников «Макларена» на тестах.

Пилот «Макларена » оценил форму конкурентов на вторых предсезонных тестах «Ф-1», которые проходят в Бахрейне.

«Судя по всему, у «Ред Булл » очень хорошая силовая установка. У них высокая эффективность. Нужно понять, как им это удается. Всегда можно что-то улучшить – с точки зрения работы как с болидом «Макларена», так и с силовой установкой «Мерседеса». В команде понимают, что нам нужно улучшить некоторые аспекты.

Кажется, что в «Ред Булл» отлично поработали. Силовая установка «Форда» кажется очень сильной. Молодцы. Сейчас они на шаг впереди нас. Когда кто-то лучше использует мощность мотора, то это превращается в значительное преимущество на круге. Можно ехать быстрее, как будто даже не прилагая усилий.

С точки зрения самого болида они тоже смотрятся хорошо. Кроме того, кажется, что сейчас мы уступаем еще и «Феррари ». Знаю, что мы станем лучше, но уверен, что и соперники хороши. Нам нужно сделать весьма серьезный шаг вперед, чтобы уверенно их обыграть», – сказал Норрис.

Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает»

