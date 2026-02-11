Шарль Леклер: «Сейчас «Феррари» нужно набраться опыта и понять, как машина ведет себя на трассе с другой конфигурацией и в других условиях»

Леклер доволен началом тестов в Бахрейне.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что остался доволен проделанной работой.

Леклер закончил день с третьим временем, проехав 80 кругов.

«Мой день тестов прошел продуктивно, поскольку мы смогли завершить запланированную на сегодня программу без каких-либо проблем, что на данной стадии подготовки к сезону всегда радует.

Ощущения от управления болидом сильно отличались от тех, что были на тестах в Барселоне, ведь в Бахрейне совсем другие условия. Но именно это нам и нужно – набраться опыта и понять, как машина ведет себя на трассе с другой конфигурацией и другими условиями.

Пока получаемые данные в основном совпадают с тем, что мы ожидали после работы на симуляторе, и это обнадеживает. Следующая цель – продолжать работу и постараться как можно лучше подготовиться к первой гонке сезона», – рассказал Леклер.

