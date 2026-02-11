Макс Ферстаппен: «У команд абсолютно разные программы, на времена на круге не стоит обращать никакого внимания»

Ферстаппен не обращает внимания на результаты тестов.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, рассказав о выполненной командой рабочей программе.

Ферстаппен закончил день со вторым временем в протоколе, преодолев 136 кругов.

«День прошел хорошо – мы проехали много кругов и протестировали различные программы. Моторное подразделение «Ред Булл» и «Форд» – это все еще совершенно новый проект, если сравнивать с конкурентами, так что нам нужно продолжать работу, получать данные и готовиться к первой гонке сезона.

Мы провели много тестовых процедур, которые вполне могут понадобится нам по ходу гоночного уик-энда. И все эти задачи, вероятно, чуть проще даются производителям, которые уже давно участвуют в «Формуле-1». Но когда вы новички в этом деле – вам нужно протестировать абсолютно все.

Разумеется, также мы поработали и по обычной программе. При этом программы на тесты у всех команд абсолютно разные, так что на времена на круге не стоит обращать никакого внимания. Вместо этого лучше сосредоточиться на работе с болидом и шинами», – рассказал Ферстаппен.

