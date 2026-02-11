  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «У команд абсолютно разные программы, на времена на круге не стоит обращать никакого внимания»
5

Макс Ферстаппен: «У команд абсолютно разные программы, на времена на круге не стоит обращать никакого внимания»

Ферстаппен не обращает внимания на результаты тестов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, рассказав о выполненной командой рабочей программе.

Ферстаппен закончил день со вторым временем в протоколе, преодолев 136 кругов.

«День прошел хорошо – мы проехали много кругов и протестировали различные программы. Моторное подразделение «Ред Булл» и «Форд» – это все еще совершенно новый проект, если сравнивать с конкурентами, так что нам нужно продолжать работу, получать данные и готовиться к первой гонке сезона.

Мы провели много тестовых процедур, которые вполне могут понадобится нам по ходу гоночного уик-энда. И все эти задачи, вероятно, чуть проще даются производителям, которые уже давно участвуют в «Формуле-1». Но когда вы новички в этом деле – вам нужно протестировать абсолютно все.

Разумеется, также мы поработали и по обычной программе. При этом программы на тесты у всех команд абсолютно разные, так что на времена на круге не стоит обращать никакого внимания. Вместо этого лучше сосредоточиться на работе с болидом и шинами», – рассказал Ферстаппен.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
тесты Формула-1
logoФормула-1
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая попытка навести тень на плетень, Макс, но нет, кое-что, например, сила РБ, уже понятно.
Рекомендуем