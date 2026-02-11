Ландо Норрис: «В Бахрейне очень жарко и сильный ветер – было интересно посмотреть на поведение болида в таких условиях»

Норрис доволен первым днем тестов в Бахрейне.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, рассказав о проделанной командой работе.

Норрис закончил сессию с лучшим временем дня, преодолев 58 кругов.

«Было здорово сегодня вернуться на трассу за рулем болида. Мы протестировали много вещей и систем и получили большое количество данных для изучения, а также помогло лучше понимать нашу машину.

Разумеется, условия в солнечном Бахрейне отличаются от того, в каких условиях проходили первые тесты в Барселоне. Здесь очень жарко и сильный ветер – и было интересно посмотреть на поведение болида в таких условиях. День прошел хорошо, мы многому научились и с нетерпением ждем возможности вернуться на трассу завтра», – рассказал Норрис.

