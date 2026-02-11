Джеймс Воулз о 1-м дне тестов «Уильямса»: «Сосредоточились на преодолении нужного расстояния»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.
«Уильямс» был единственной командой, пропустившей тесты в Барселоне, в связи с чем сегодня у коллектива появилась первая возможность выехать на своем болиде на трек.
В первый день тестов в Бахрейне пилоты «Уильямса» преодолели 145 кругов – это лучший результат среди всех участников.
«Команда сильно провела этот день с точки зрения преодоленной дистанции. Мы всегда намеревались главным образом сосредоточиться на преодолении нужного расстояния [в первый день тестов], чтобы получить понимание о работе шасси, силовой установки, и начинать устранят неполадки в работе всех систем.
Таких мелких неполадок будет много, и задача на эти три дня тестов – заложить фундамент для дальнейшей работы, на основе которой мы сможем в дальнейшем прибавлять в скорости.
Что касается работы новой машины, то я могу сказать, что мы не обнаружили в ней явных недостатков и слабых мест, но понятно, что нам еще предстоит детально изучить ситуацию», – рассказал Воулз.
Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу