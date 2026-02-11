Льюис Хэмилтон: «Никто из зрителей не сможет разобраться в устройстве новых болидов. Это слишком сложно»

Хэмилтон считает новые болиды слишком сложными для зрителей.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением об устройстве новых болидов. Хэмилтон считает, что наличие нескольких режимов работы двигателя и появление обгонного режима с активными аэродинамическими элементами на болиде сделают гонки слишком сложными для понимания зрителями:

«Никто из зрителей, как мне кажется, не сможет разобраться в устройстве новых болидов. Это слишком сложно. Настолько сложно, что это просто смешно. Недавно я сидел на брифинге, где нам все это объясняли. Чтобы разобраться во всех особенностях новых болидов понадобится ученая степень».

Хэмилтона спросили, можно ли сказать, что теперь определяющим победителя гонки фактором станет умение лучше других работать с зарядом батареи:

«Честно говоря, я без понятия. Я правда не знаю – понятия не имею, что будет происходить в гонках. У меня нет ответа на этот вопрос. Но работа с распределением энергии будет ключевым фактором.

С точки зрения управления системой я бы сказал, что все довольно просто. Хотя в гонках, возможно, ситуация изменится. Но при этом есть система, которая работает автоматически. То есть, например, она считывает особенности твоего пилотажа по итогам круга, когда ты его заканчиваешь. При этом, например, если ты заблокировал колеса и слишком широко проехал один из поворотов, ты преодолеешь чуть большую дистанцию. И это повлияет на алгоритм работы системы. Так что нам еще во многом предстоит разобраться. Но мы все находимся в равных условиях».

