  • Льюис Хэмилтон: «Никто из зрителей не сможет разобраться в устройстве новых болидов. Это слишком сложно»
24

Льюис Хэмилтон: «Никто из зрителей не сможет разобраться в устройстве новых болидов. Это слишком сложно»

Хэмилтон считает новые болиды слишком сложными для зрителей.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением об устройстве новых болидов. Хэмилтон считает, что наличие нескольких режимов работы двигателя и появление обгонного режима с активными аэродинамическими элементами на болиде сделают гонки слишком сложными для понимания зрителями:

«Никто из зрителей, как мне кажется, не сможет разобраться в устройстве новых болидов. Это слишком сложно. Настолько сложно, что это просто смешно. Недавно я сидел на брифинге, где нам все это объясняли. Чтобы разобраться во всех особенностях новых болидов понадобится ученая степень».

Хэмилтона спросили, можно ли сказать, что теперь определяющим победителя гонки фактором станет умение лучше других работать с зарядом батареи:

«Честно говоря, я без понятия. Я правда не знаю – понятия не имею, что будет происходить в гонках. У меня нет ответа на этот вопрос. Но работа с распределением энергии будет ключевым фактором.

С точки зрения управления системой я бы сказал, что все довольно просто. Хотя в гонках, возможно, ситуация изменится. Но при этом есть система, которая работает автоматически. То есть, например, она считывает особенности твоего пилотажа по итогам круга, когда ты его заканчиваешь. При этом, например, если ты заблокировал колеса и слишком широко проехал один из поворотов, ты преодолеешь чуть большую дистанцию. И это повлияет на алгоритм работы системы. Так что нам еще во многом предстоит разобраться. Но мы все находимся в равных условиях».

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
24 комментария
Настрой сэра Льюиса на сезон впечатляет.
Как работают новые машины? Хз, я вообще ниче не понял.
Кто у меня будет гоночный инженер? Хз, пока так, а там посмотрим.

PS
Присутствует недооценка зрителей Эфадины -- наши специалисты по аэродайнамикс из телеграм-каналов умеют по одной фотографии определять распределение потоков воздуха. И без всяких там аэротруб и прочей шелухи типа супер-компьютеров. Просто смотрят на фото -- ну тут всё ясно, это вот сюда идет, тут вон сюда поток закручивается
Ответ Evergreen
Настрой сэра Льюиса на сезон впечатляет. Как работают новые машины? Хз, я вообще ниче не понял. Кто у меня будет гоночный инженер? Хз, пока так, а там посмотрим. PS Присутствует недооценка зрителей Эфадины -- наши специалисты по аэродайнамикс из телеграм-каналов умеют по одной фотографии определять распределение потоков воздуха. И без всяких там аэротруб и прочей шелухи типа супер-компьютеров. Просто смотрят на фото -- ну тут всё ясно, это вот сюда идет, тут вон сюда поток закручивается
по ливрее могут определить чемпиона!!!
Ответ Подельман Кесельмана
по ливрее могут определить чемпиона!!!
Сравнил конечно экспертов спортса с телеграмом
Отстаньте от Сэра. Нахрена ему вся эта ваша формульная чепуха. Ему даже инженера толкового в команде дать не могут. А у него роман с Кардашьян, всякие показы и прочее. Денюжка от Феррари исправно на карточку капает. После завершения карьеры дадут должность посла марки Феррари и прочие бонусы.
Ответ _Greg Moore
Отстаньте от Сэра. Нахрена ему вся эта ваша формульная чепуха. Ему даже инженера толкового в команде дать не могут. А у него роман с Кардашьян, всякие показы и прочее. Денюжка от Феррари исправно на карточку капает. После завершения карьеры дадут должность посла марки Феррари и прочие бонусы.
После завершения на такой ноте его из Феррари выпнут. И дело не в инженере, когда инженеры меняются, а скорость не растет - дело было не в бобине. Впрочем Кардашьян в инженеры - хорошая идея
Сир будет, наверное, удивлён, но 99,9% зрителей пофиг на устройство новых болидов. Зрители хотят обгонов, интересных гонок и борьбы 3-4 команд за титулы до финальной гонки.
Ответ Анатолий Зубков
Сир будет, наверное, удивлён, но 99,9% зрителей пофиг на устройство новых болидов. Зрители хотят обгонов, интересных гонок и борьбы 3-4 команд за титулы до финальной гонки.
Не надо говорить за всех.
Говори за себя.
Мне вот всегда важно понимать и хорошо разбираться в любом вопросе, который меня заинтересовал.
А то, потом, и получаются болельщики Макса. 😉
Ответ PinokNogoev
Не надо говорить за всех. Говори за себя. Мне вот всегда важно понимать и хорошо разбираться в любом вопросе, который меня заинтересовал. А то, потом, и получаются болельщики Макса. 😉
Ну я хоть оставил 0,1% на таких ребят, как ты, а сир безапелляционно заявил о том, что вообще никто не разберётся. В общем, Луиджи считает всех интересующихся формулой-1 тупыми. :)
мне кажется, или к концу сегодняшнего дня у Сэра резко помрачнело настроение? ;))
Ответ Подельман Кесельмана
мне кажется, или к концу сегодняшнего дня у Сэра резко помрачнело настроение? ;))
Ну он даже с замедленной машиной не справляется, вылеты были на каждом круге почти.
он так говорит потому что сам нихрена не понимает, обычное дело😁
Ответ irs118return
он так говорит потому что сам нихрена не понимает, обычное дело😁
а ты то сам понимаешь?уверен, без гугла нет
Ответ Cghg Vcbvcb
а ты то сам понимаешь?уверен, без гугла нет
для меня достаточно,
ты о себе думай, как выучить таблицу умножения)
Кажется дедушка сдает....
Хэм бросил вызов Доктору Морге, док не простит
Среднему зрителю трудно разобраться даже в обычных EV.
Вопрос про "на какой пробег рассчитан у тебя аккумулятор" уже вызывает гомерический хохот и ответ в духе "А на какой пробег рассчитан твой бензобак"?
Большинство современных людей хотят уже разжеванной и даже переваренной пищи.
Напрягать зналку и думалку не желают. Голова - для еды. 😂
Льюис! Тебе ушанку дарили в Сочи! Вали из этой гниющей европы. Пора новую серию создавать для России, Эмиратов, Китая. Вон Рональдо с Месси свалили уже. А ты все не в тренде.
