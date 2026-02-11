Тото Вольфф о Ферстаппене в NLS: «С Максом зрителей в 100 раз больше. Нравится, когда он управляет «Мерседесом»
Вольфф прокомментировал гонки Ферстаппена за рулем «Мерседеса».
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о том, что серия Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), проводящая гонки на выносливость на трассе «Нюрнбургринг-Нордшляйфе», поменяла календарь сезона-2026 ради участия Макса Ферстаппена.
Пилот «Ред Булл» сотрудничает с «Мерседесом» в данном чемпионате.
«Это очевидный плюс для участников и серии в целом. Когда Макс гоняется, зрителей на ютубе в 100 раз больше.
И, конечно, нам нравится, когда он управляет «Мерседесом», – произнес Тото.
NLS изменила календарь сезона-2026 для участия Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга»
Инструктор Ферстаппена на «Нюрбургринге»: «Участие Макса в 24-часовой гонке – лучшее, что может случиться с чемпионатом»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Представил лицо Джорджа Рассела когда он прочёл это
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем