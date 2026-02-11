Тото Вольфф о Ферстаппене в NLS: «С Максом зрителей в 100 раз больше. Нравится, когда он управляет «Мерседесом»

Вольфф прокомментировал гонки Ферстаппена за рулем «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о том, что серия Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), проводящая гонки на выносливость на трассе «Нюрнбургринг-Нордшляйфе», поменяла календарь сезона-2026 ради участия Макса Ферстаппена .

Пилот «Ред Булл » сотрудничает с «Мерседесом» в данном чемпионате.

«Это очевидный плюс для участников и серии в целом. Когда Макс гоняется, зрителей на ютубе в 100 раз больше.

И, конечно, нам нравится, когда он управляет «Мерседесом», – произнес Тото.

NLS изменила календарь сезона-2026 для участия Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга»

Инструктор Ферстаппена на «Нюрбургринге»: «Участие Макса в 24-часовой гонке – лучшее, что может случиться с чемпионатом»