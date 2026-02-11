Тото Вольфф: «Не существует сценария, при котором «Мерседес» подает в суд из-за мотора»

«Мерседес» не будет подавать в суд из-за спорного двигателя.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф отрицает, что компания рассматривает обращение в суд, если спорную силовую установку запретят.

«Не существует сценария, при котором мы на кого-то подаем в суд. На мой взгляд, в «Формуле-1» как нигде важно знать правила, при этом изобретательность инженеров всегда уважается. Именно поэтому мы всегда уважаем решения регулятора. Если правила изменят – неважно, в нашу пользу или нет – придется им соответствовать», – отметил австриец.

Вольфф также прокомментировал мнение о том, что из-за спорного решения «Мерседес» выигрывает у конкурентов 10-13 л.с.:

«Речь всего о нескольких лошадиных силах. Как сказали бы в Англии, couple – то есть ближе к двум или трем. Так что риск почти ничтожный – он не способен как-то серьезно повлиять на ход гонки.

Вопрос скорее в другом: какой прецедент мы создаем, какие сложности будут сопряжены с введением нового правила, как следить за его выполнением, каким образом вносить корректировки, если они необходимы, как это повлияет на систему балансировки моторов.

Ведь через шесть гонок у всех, кто чувствует себя отстающим и имеет шанс нагнать, сможет рассмотреть степень сжатия и развить мотор по совершенно другому направлению».

