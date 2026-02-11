  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Не существует сценария, при котором «Мерседес» подает в суд из-за мотора»
12

«Мерседес» не будет подавать в суд из-за спорного двигателя.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отрицает, что компания рассматривает обращение в суд, если спорную силовую установку запретят.

«Не существует сценария, при котором мы на кого-то подаем в суд. На мой взгляд, в «Формуле-1» как нигде важно знать правила, при этом изобретательность инженеров всегда уважается. Именно поэтому мы всегда уважаем решения регулятора. Если правила изменят – неважно, в нашу пользу или нет – придется им соответствовать», – отметил австриец.

Вольфф также прокомментировал мнение о том, что из-за спорного решения «Мерседес» выигрывает у конкурентов 10-13 л.с.:

«Речь всего о нескольких лошадиных силах. Как сказали бы в Англии, couple – то есть ближе к двум или трем. Так что риск почти ничтожный – он не способен как-то серьезно повлиять на ход гонки.

Вопрос скорее в другом: какой прецедент мы создаем, какие сложности будут сопряжены с введением нового правила, как следить за его выполнением, каким образом вносить корректировки, если они необходимы, как это повлияет на систему балансировки моторов.

Ведь через шесть гонок у всех, кто чувствует себя отстающим и имеет шанс нагнать, сможет рассмотреть степень сжатия и развить мотор по совершенно другому направлению».

Тото Вольфф о спорном моторе: «Мерседес» попал, если ФИА и ФОМ согласятся с другими производителями»

Эдриан Ньюи о моторном скандале: «Все производители, кроме одного, едины во мнении»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
При этом важно помнить что если это Мерседес - то "изобретательность инженеров", а если Феррари - "то грязный хак и нарушение" - добавил исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф
Ответ ramses #2
При этом важно помнить что если это Мерседес - то "изобретательность инженеров", а если Феррари - "то грязный хак и нарушение" - добавил исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф
Только там было кулуарное решение, а здесь федерация действует пока что открыто.
Если сейчас Мерседес накажут -- Тото будет весь сезон бегать доносы писать на остальных по любому поводу, к гадалке не ходи
Ответ Evergreen
Если сейчас Мерседес накажут -- Тото будет весь сезон бегать доносы писать на остальных по любому поводу, к гадалке не ходи
А раньше он типа так не делал? Он постоянно на всех жалуется и иногда успешно.
Ответ Evergreen
Если сейчас Мерседес накажут -- Тото будет весь сезон бегать доносы писать на остальных по любому поводу, к гадалке не ходи
А другие так не будут делать?
А если механики Ред Булл слишком быстрые - то это незаконно и надо подавать жалобы.
Ответ Игорь Квакша
А если механики Ред Булл слишком быстрые - то это незаконно и надо подавать жалобы.
Нет, просто обязать их на пит-лейн носить кроксы!
скорее всего спецом успокаивает фиашников, чтобы договориться "по-хорошему"
Если двигл Мерсов забанят, то в суд подадут клиенты Мерса, за срыв чемпионата по вине поставщика. Огромные убытки, как снежный ком раздавят клиентов и кто будет это все компенсировать?
ФИА это понимает и у них очень сложный выбор.
Судя по тональности высказывания, вопрос решится не в пользу Мерса. А значит, либо придется менять расширяющуюся деталь, из-за которой вся свистопляска с СЖ, либо как-то компенсировать преимущество. В общем можно аккуратно предположить, что за чемпионат будут бороться Леклер и Ферстаппен
ох луковит тотошка , зачем такой сыр бор из-за 10лашадок на самом деле , как то неоправданно они нашли лазейку получается, инженерили коструировали , наверно все таки прибавка побольше будет
Ох, старый лис Тотошка, так я и поверил, что он не будет судиться, если чечерский мотор по итогу запретят)))
