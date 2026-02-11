«Рейсинг Буллз» пропускают дневную сессию 1-го дня тестов в Бахрейне
У команды «Рейсинг Буллз» возникли трудности в первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Утром на трассу выехал Арвид Линдблад, которому удалось проехать 75 кругов.
Новичок, который должен был выступать и после обеда, больше не появится на треке сегодня. Пока неизвестно, с какими проблемами столкнулась команда.
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Впечатлен Линдбладом на трассе и за ее пределами. Арвид очень похож на Аджара»
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Нужно избегать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
