«Рейсинг Буллз» пропускают дневную сессию 1-го дня тестов в Бахрейне

У команды «Рейсинг Буллз» возникли трудности в первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Утром на трассу выехал Арвид Линдблад , которому удалось проехать 75 кругов.

Новичок, который должен был выступать и после обеда, больше не появится на треке сегодня. Пока неизвестно, с какими проблемами столкнулась команда.

Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Впечатлен Линдбладом на трассе и за ее пределами. Арвид очень похож на Аджара»

Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Нужно избегать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации»