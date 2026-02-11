Тото Вольфф о спорном моторе: «Мерседес» попал, если ФИА и ФОМ согласятся с другими производителями»

«Мерседес» допускает огромные проблемы из-за спорного двигателя.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сообщения в прессе о том, что все остальные производители объединили усилия ради того, чтобы признать нелегальным двигатель немцев.

Проверки могут изменить, если за это проголосует супербольшинство – другими словами, к четырем мотористам должны присоединиться ФОМ (коммерческий правообладатель «Формулы-1») и ФИА.

«Я немного запутался, почему в последние недели это внезапно стало актуальным вопросом. До прошлой пятницы у меня складывалось ощущение, что ситуация уже не поменяется.

Дело не только в командах – нужны голоса регулятора и правообладателя. Если они согласятся, ты попал.

На мой взгляд, такого рода лоббирование со стороны других мотористов набрало силу в последние несколько месяцев. Секретные встречи, тайные письма в ФИА, хотя, конечно, в данный момент ничего секретного уже не осталось. В итоге мы оказались в таком положении», – заявил Тото.

Босс «Мерседеса» подчеркнул, что готов к любым сценариям:

«Знаете, этот спорт полон сюрпризов, поэтому никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Когда разрабатывается двигатель, ФИА должна находиться в плотном контакте, и мы держали ее в курсе.

У нас были все заверения в том, что наши решения соответствуют правилам. Речь даже не идет о каком-то огромном выигрыше по мощности, но все наши соперники почувствовали себя несколько обиженными и долгое время лоббировали ФИА».

Вольфф также высказался о том, что условия проверок могут изменить, из-за чего моторы «Мерседеса» станут нелегальными:

«Что ж, если регламент будет таким, нужно будет ему соответствовать. А если у тебя нет возможности внести коррективы, ФИА необходимо вмешаться, и нам пока неясно, каким может быть решение.

Двигатели разрабатывают на протяжении долгого времени, есть жесткие сроки. Если тебе говорят, что нельзя использовать мотор так, как он был спроектирован, это может довольно сильно ударить по эффективности».

Эдриан Ньюи о моторном скандале: «Все производители, кроме одного, едины во мнении»

Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»