73

Тото Вольфф о спорном моторе: «Мерседес» попал, если ФИА и ФОМ согласятся с другими производителями»

«Мерседес» допускает огромные проблемы из-за спорного двигателя.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сообщения в прессе о том, что все остальные производители объединили усилия ради того, чтобы признать нелегальным двигатель немцев.

Проверки могут изменить, если за это проголосует супербольшинство – другими словами, к четырем мотористам должны присоединиться ФОМ (коммерческий правообладатель «Формулы-1») и ФИА.

«Я немного запутался, почему в последние недели это внезапно стало актуальным вопросом. До прошлой пятницы у меня складывалось ощущение, что ситуация уже не поменяется.

Дело не только в командах – нужны голоса регулятора и правообладателя. Если они согласятся, ты попал.

На мой взгляд, такого рода лоббирование со стороны других мотористов набрало силу в последние несколько месяцев. Секретные встречи, тайные письма в ФИА, хотя, конечно, в данный момент ничего секретного уже не осталось. В итоге мы оказались в таком положении», – заявил Тото.

Босс «Мерседеса» подчеркнул, что готов к любым сценариям:

«Знаете, этот спорт полон сюрпризов, поэтому никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Когда разрабатывается двигатель, ФИА должна находиться в плотном контакте, и мы держали ее в курсе.

У нас были все заверения в том, что наши решения соответствуют правилам. Речь даже не идет о каком-то огромном выигрыше по мощности, но все наши соперники почувствовали себя несколько обиженными и долгое время лоббировали ФИА».

Вольфф также высказался о том, что условия проверок могут изменить, из-за чего моторы «Мерседеса» станут нелегальными:

«Что ж, если регламент будет таким, нужно будет ему соответствовать. А если у тебя нет возможности внести коррективы, ФИА необходимо вмешаться, и нам пока неясно, каким может быть решение.

Двигатели разрабатывают на протяжении долгого времени, есть жесткие сроки. Если тебе говорят, что нельзя использовать мотор так, как он был спроектирован, это может довольно сильно ударить по эффективности».

Эдриан Ньюи о моторном скандале: «Все производители, кроме одного, едины во мнении»

Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
А когда в 2019 ФИА выпускала технические директивы против мотора Феррари, который тоже проходил проверки - видимо все было ок.
Ответ ramses #2
А когда в 2019 ФИА выпускала технические директивы против мотора Феррари, который тоже проходил проверки - видимо все было ок.
Комментарий скрыт
Ответ Lordk
Комментарий скрыт
Ну и Месредес сейчас видимо жестко нарушает. И Фиа тоже может не менять регламент, у них все для этого есть.
Мне одному кажется что риторика ответов слегка поменялась?
Ответ _Greg Moore
Мне одному кажется что риторика ответов слегка поменялась?
Тотоха почувствовал недоброе. Регламент никто переписывать не собирается, - планируют лишь изменить условия проверки двигла (при рабочей температуре). А это, как я понимаю, совсем несложно сделать. Но Мерсу будет больно ))
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Тотоха почувствовал недоброе. Регламент никто переписывать не собирается, - планируют лишь изменить условия проверки двигла (при рабочей температуре). А это, как я понимаю, совсем несложно сделать. Но Мерсу будет больно ))
может хоть вы объясните - изменение условий проверки вы не считаете переписыванием регламента?
Ничего, Ферстаппен и Леклер разыграют этот титул
Ответ Сулейман Гендугов
Ничего, Ферстаппен и Леклер разыграют этот титул
А победит всё равно Алонсо))
Если двигатель мерса задушат, то я буду ржать над альпин
Ответ Марат Кагин
Если двигатель мерса задушат, то я буду ржать над альпин
Я, кстати, тоже. Похоронить свою моторную программу, отпустить своих лучших специалистов к прямым конкурентам и так попасть.... Гении
Ответ _Greg Moore
Я, кстати, тоже. Похоронить свою моторную программу, отпустить своих лучших специалистов к прямым конкурентам и так попасть.... Гении
ну, свою моторную программу они, по сути, приговорили несколько лет назад, дальше просто по инерции телега катилась
Да все ФИАдресу простят, это же Феррари
слово "попал" имеет в русском языке несколько значений, включая противоречащие друг другу. самое интересное что в самой цитате исп. директора Мерседес, приводимой в посте, этого слова нет. кажется не только Вольф запутался, но и тот, кто это тут выложил, пытаясь заодно запутать других.
Ответ Нео Вечкин
слово "попал" имеет в русском языке несколько значений, включая противоречащие друг другу. самое интересное что в самой цитате исп. директора Мерседес, приводимой в посте, этого слова нет. кажется не только Вольф запутался, но и тот, кто это тут выложил, пытаясь заодно запутать других.
Да кажется отлично переведено "screwed".
Ответ Нео Вечкин
слово "попал" имеет в русском языке несколько значений, включая противоречащие друг другу. самое интересное что в самой цитате исп. директора Мерседес, приводимой в посте, этого слова нет. кажется не только Вольф запутался, но и тот, кто это тут выложил, пытаясь заодно запутать других.
Хотя эта последняя реплика была сказана с подмигиванием, тон Вольффа в Бахрейне всё же имел серьёзный подтекст. Настрой сообщения Вольффа отличался от того, когда он общался с прессой на презентации Mercedes. Тогда австриец заявил, что другим производителям нужно «сообраться и взяться за ум», но на этот раз он признал, что Mercedes «влипли», если остальные объединятся.

Вот перевод из оригинала и вроде всё достаточно точно сказано.
Тото попал конкретно.
Если двигл Мерсов забанят, то в суд подадут клиенты Мерса, за срыв чемпионата по вине поставщика. Огромные убытки, как снежный ком раздавят клиентов и кто будет это все компенсировать?
ФИА это понимает и у них очень сложный выбор.
Ответ Gonshic
Тото попал конкретно. Если двигл Мерсов забанят, то в суд подадут клиенты Мерса, за срыв чемпионата по вине поставщика. Огромные убытки, как снежный ком раздавят клиентов и кто будет это все компенсировать? ФИА это понимает и у них очень сложный выбор.
Так клиенты если и подадут в суд, то на ФИА и ФОМ за изменение регламента. А движок мерса регламенту до изменения (т.е. сейчас) соответствует
Ответ Gonshic
Тото попал конкретно. Если двигл Мерсов забанят, то в суд подадут клиенты Мерса, за срыв чемпионата по вине поставщика. Огромные убытки, как снежный ком раздавят клиентов и кто будет это все компенсировать? ФИА это понимает и у них очень сложный выбор.
Нечего мошейничать.
Граждане, поясните нетехническому человеку. При нагревании будет же расширение во всех двигателях. Другие команды не переживают, что у них будут, пускай и незначительные, но тоже отклонения?
Ответ Дмитрий Дудников
Граждане, поясните нетехническому человеку. При нагревании будет же расширение во всех двигателях. Другие команды не переживают, что у них будут, пускай и незначительные, но тоже отклонения?
у мерса больше расширение, больше степень сжатия, больше момента, больше мощность, больше скорости, больше преимущества
Ответ mikhuil
у мерса больше расширение, больше степень сжатия, больше момента, больше мощность, больше скорости, больше преимущества
Это я понял.) Но не будет ли у других не как у Мерса, а всего лишь чуть больше положенного? Но это же уже превышение.
