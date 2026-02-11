Льюис Хэмилтон об отсутствии гоночного инженера: «Вся эта ситуация вряд ли идет мне на пользу»

Хэмилтон подтвердил грядущую замену гоночного инженера.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что постоянный новый гоночный инженер появится у него только по ходу сезона-2026.

В прошлом году Хэмилтон сотрудничал с Риккардо Адами, однако им не удалось сработаться и Адами был переведен на другую должность.

Однако сейчас у Хэмилтона нет постоянного гоночного инженера – Льюис временно работает с Карло Санти, ветераном профессии, который ранее в «Феррари » сотрудничал с Кими Райкконеном.

При этом новый постоянный инженер Хэмилтона присоединится к «Феррари» уже по ходу сезона.

«Понятно, что решение [прекратить сотрудничество] с Риккардо [Адами] было очень трудным. Я очень благодарен ему за его усилия и терпение в прошлом году, который, как вы знаете, получился тяжелым для всех нас.Сейчас мы переживаем сложный период, однако он не должен получиться продолжительным. Решение проблемы, которое мы используем сейчас, рассчитано всего на несколько гонок.

Так что на довольно ранней стадии сезона меня ждет еще одна замена гоночного инженера, и мне нужно будет постараться сработаться с новым человеком. И надо признать, что вся эта ситуация вряд ли идет мне на пользу.

Тем не менее, что есть – то есть. И я постараюсь сделать все возможное. Мы, как команда, стараемся сделать так, чтобы переход прошел максимально спокойно», – рассказал Хэмилтон.

