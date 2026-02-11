Хюлькенберг вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне. «Ауди» устранила проблему за 15 минут
Тесты «Ф-1» остановили красными флагами из-за Хюлькенберга.
Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг вызвал кратковременные красные флаги.
Первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне прервали во второй раз – ранее на трассе остановился Франко Колапинто из «Альпин».
Хюлькенберг также был вынужден припарковаться. Неясно, что именно вызвало остановку, но «Ауди» потребовалось всего 15 минут, чтобы вернуть немца на трек.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
