1

Хюлькенберг вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне. «Ауди» устранила проблему за 15 минут

Тесты «Ф-1» остановили красными флагами из-за Хюлькенберга.

Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг вызвал кратковременные красные флаги.

Первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне прервали во второй раз – ранее на трассе остановился Франко Колапинто из «Альпин».

Хюлькенберг также был вынужден припарковаться. Неясно, что именно вызвало остановку, но «Ауди» потребовалось всего 15 минут, чтобы вернуть немца на трек.

Колапинто вызвал первые красные флаги тестов в Бахрейне, остановившись на трассе

Рейтинг ливрей революционной «Ф-1» от Спортса’’ – победил новичок!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoАуди
тесты Формула-1
Сахир
logoНико Хюлькенберг
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
вспомнили ВЕК :)
