Хюлькенберг вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне. «Ауди» устранила проблему за 15 минут

Тесты «Ф-1» остановили красными флагами из-за Хюлькенберга.

Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг вызвал кратковременные красные флаги.

Первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне прервали во второй раз – ранее на трассе остановился Франко Колапинто из «Альпин ».

Хюлькенберг также был вынужден припарковаться. Неясно, что именно вызвало остановку, но «Ауди » потребовалось всего 15 минут, чтобы вернуть немца на трек.

