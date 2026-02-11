Тото Вольфф: «Ред Булл» задает планку по болиду и силовой установке»

Вольфф назвал команду-лидера сегодняшней «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что «Ред Булл» является ориентиром для соперников перед стартом сезона-2026.

«Я надеялся, что [«Ред Булл»] проявит себя хуже, чем оказалось на самом деле – команда очень здорово сработала.

Болид, силовая установка – команда в данный момент задает планку, я бы сказал. К тому же в кокпите Макс [Ферстаппен] – это сильное сочетание.

[«Ред Булл »] удается высвобождать значительно больше энергии на прямых несколько кругов подряд, чем кому-либо еще. Мы уже видели подобное на одном круге, а теперь наблюдаем на протяжении десяти кругов – с одинаковым использованием батареи на прямых. Я бы сказал, что сегодня, в первый день официальных тестов, команда является ориентиром.

Думаю, все переоценили показатели команд с двигателями «Мерседеса». И, по-моему, коллеги, представляющие других производителей, тоже слегка увлеклись разговорами о том, что это неловкая ситуация. Я вовсе так не считаю», – подчеркнул Вольфф.

