Тото Вольфф: «Ред Булл» задает планку по болиду и силовой установке»

Вольфф назвал команду-лидера сегодняшней «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что «Ред Булл» является ориентиром для соперников перед стартом сезона-2026.

«Я надеялся, что [«Ред Булл»] проявит себя хуже, чем оказалось на самом деле – команда очень здорово сработала.

Болид, силовая установка – команда в данный момент задает планку, я бы сказал. К тому же в кокпите Макс [Ферстаппен] – это сильное сочетание.

Ред Булл»] удается высвобождать значительно больше энергии на прямых несколько кругов подряд, чем кому-либо еще. Мы уже видели подобное на одном круге, а теперь наблюдаем на протяжении десяти кругов – с одинаковым использованием батареи на прямых. Я бы сказал, что сегодня, в первый день официальных тестов, команда является ориентиром.

Думаю, все переоценили показатели команд с двигателями «Мерседеса». И, по-моему, коллеги, представляющие других производителей, тоже слегка увлеклись разговорами о том, что это неловкая ситуация. Я вовсе так не считаю», – подчеркнул Вольфф.

Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoТото Вольфф
logoРед Булл
logoФормула-1
тесты Формула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
По-моему, Тото Вольфф задаёт планку по лапшерезке и попытке найти уши для её развешивания.
Помню как Хэмилтон лет 7 назад говорил, как тяжело побеждать на Мерседесе и как конкуренты быстры. Потом перешел в Феррари и оценил скорость конкурентов лично
хорошая попытка, тотоша, но нет ))
тотондрий, мы оценили твой юмор и задушенные движки
Превозмогает начинается
Тотилий в своем стиле
Пригасили движок, чтобы все немного расслабились и перестали терроризировать ФИА просьбами забанить читеров. А потом сезон начнется, и двигатель проснется 😁
Ну кстати, все думали, что движок будет на уровне Хонды, даже Макс об этом говорил постоянно, чтоб чудес не ждали. Но в целом все удивлены, насколько хорош вышел аппарат.
