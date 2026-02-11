Льюис Хэмилтон: «Управлять новыми болидами интересно. Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее «Ф-2»

Хэмилтон поделился впечатлениями от новых болидов.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги утренней сессии первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, поделившись впечатлениями от управления новой машиной.

«Уровень прижимной силы заметно снизился. Машины стали короче, легче, их легче ловить после срыва. Управлять новыми болидами довольно весело, чем-то даже похоже на ралли.

Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее болидов «Формулы-2» (смеется), да? Ну, по крайней мере, такие возникают ощущения.

На тестах в Барселоне, по ощущениям, все прошло довольно неплохо. В Бахрейне же пока порывистый ветер, температура намного выше, найти оптимальный баланс болида намного сложнее. Так что я думаю, что проблемы есть у всех команд.

На данный момент по поведению новые болиды совсем не похожи на предыдущее поколение. Но выводы делать все равно слишком рано. Ведь мы еще работаем с базовой версией болида, стараясь протестировать очень многие вещи. Мы пока еще в поиске оптимального диапазона рабочих настроек.

Мы не оптимизировали работу шин, не оптимизировали аэродинамический пакет, высоту дорожного просвета, механический баланс, и многое другое.

Так что я не буду делать выводов прямо сейчас. Сегодня ощущения от управления болидом были не оптимальными – главным образом из-за ветра. Ветер был сильным и порывистым. К тому же это первый день тестов, и с утра ситуация на трассе никогда не бывает оптимальной. Но в целом, как я уже говорил, управлять болидом стало намного интереснее», – рассказал Хэмилтон.

