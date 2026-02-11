  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Управлять новыми болидами интересно. Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее «Ф-2»
5

Льюис Хэмилтон: «Управлять новыми болидами интересно. Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее «Ф-2»

Хэмилтон поделился впечатлениями от новых болидов.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги утренней сессии первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, поделившись впечатлениями от управления новой машиной.

«Уровень прижимной силы заметно снизился. Машины стали короче, легче, их легче ловить после срыва. Управлять новыми болидами довольно весело, чем-то даже похоже на ралли.

Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее болидов «Формулы-2» (смеется), да? Ну, по крайней мере, такие возникают ощущения.

На тестах в Барселоне, по ощущениям, все прошло довольно неплохо. В Бахрейне же пока порывистый ветер, температура намного выше, найти оптимальный баланс болида намного сложнее. Так что я думаю, что проблемы есть у всех команд.

На данный момент по поведению новые болиды совсем не похожи на предыдущее поколение. Но выводы делать все равно слишком рано. Ведь мы еще работаем с базовой версией болида, стараясь протестировать очень многие вещи. Мы пока еще в поиске оптимального диапазона рабочих настроек.

Мы не оптимизировали работу шин, не оптимизировали аэродинамический пакет, высоту дорожного просвета, механический баланс, и многое другое.

Так что я не буду делать выводов прямо сейчас. Сегодня ощущения от управления болидом были не оптимальными – главным образом из-за ветра. Ветер был сильным и порывистым. К тому же это первый день тестов, и с утра ситуация на трассе никогда не бывает оптимальной. Но в целом, как я уже говорил, управлять болидом стало намного интереснее», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон уже в обнимку с Кардашьян – теперь на Супербоуле

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-2
тесты Формула-1
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
поул ф2 в 2025 на 9 секунд медленне чем вы едете сейчас 🥀
превозмог как мог
А Изола говорит что скорости болидов 2025 и 2026 сравнимы. Может это Феррари медленнее Ф2?
Ответ Дмитрий Фурсов
А Изола говорит что скорости болидов 2025 и 2026 сравнимы. Может это Феррари медленнее Ф2?
Нет, они сейчас ездят так, с придушенными движками. Он правильно говорит
Думаю речь идёт про аэродинамическую составляющую, она же реально значительно снизилась и теперь гонщикам машины будут прощать гораздо меньше ошибок, чем было раньше. Роль аэродинамики снизилась, а силовой установки вкупе с гибридом увеличилась. Машины стали намного быстрее на прямых-но теперь с ними куда сложнее в поворотах. И скорее всего значит что обгоны в скоростных поворотах сойдут на нет-мощности больше, прижима меньше и гонщики будут избегать риска потерять машину.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джонатан Уитли: «Список дел «Ауди» все увеличивается и увеличивается»
22 минуты назад
Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»
30 минут назад
Фернандо Алонсо: «Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд»
53 минуты назад
Оскар Пиастри о расстановке сил в 2026-м: «Похоже, что первая четверка осталась в том же составе»
сегодня, 12:40
Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
сегодня, 12:27
Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»
сегодня, 11:45
Фредерик Вассер: «У «Феррари» все идет хорошо, никаких неполадок в работе болида не возникло»
сегодня, 11:22
Кими Антонелли: «Мне нравится управлять новым болидом. Чувствуется маневренность»
сегодня, 10:53
Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»
сегодня, 10:22
Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем