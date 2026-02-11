Марио Изола: «Болиды-2026 на уровне прошлогодних по скорости»

Изола сообщил, что «Ф-1» не сбавила в скорости после смены регламента.

Гоночный директор «Формулы-1» Марио Изола высказался об эффективности машин нового поколения.

«Говорили, что болиды «Ф-1» станут гораздо медленнее в 2026 году. Не думаю, что они будут медленными. [На тестах] в Барселоне мы увидели, что они оказались на 2,5 секунды медленнее, чем в прошлом году в гонке – не так уж далеко.

Нужно учитывать, что в Барселоне никто не атаковал, никто не проверял настоящую скорость. Более того, правила новые, и развитие болидов только начинается.

Мы получили симуляции, согласно которым скорость в Бахрейне не будет сильно отличаться [от прошлогодней]. На самом деле времена на круге будут фактически такими же, что и в прошлом сезоне, и это довольно удивительно, ведь болиды совсем новые.

Наверное, на первых тестах в Бахрейне пилоты не станут атаковать на пределе, и мы не увидим такие же стабильные времена, но симуляции [команд] говорят, что скорость на уровне прошлогодней – медленной «Ф-1» не будет.

В Испании было холодно, трасса была не в лучшем состоянии, а мы уже были в двух-трех секундах от времен прошлого года», – отметил специалист.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу