Дженсон Баттон: «Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о перспективах команд в предстоящем сезоне.
Баттон считает, что преимущество над конкурентами может получить «Мерседес», что делает Джорджа Расселла фаворитом в борьбе за титул.
«За эти годы мы видели, что при изменении технического регламента «Мерседес» обычно оказывается в сильной позиции в вопросе производительности двигателя. И я полагаю, что так будет и на этот раз.
Количество кругов, пройденных «Мерседесом» на первых тестах, тоже действительно впечатляет. А еще двигатели «Мерседеса» используют сразу четыре команды, и результаты говорят не только о надежности, но и хороших показателях мощности.
Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла, хотя я бы не сбрасывал со счетов «Макларен». У них тоже есть двигатель «Мерседеса». Да, они не так вовлечены во все тонкости и особенности мотора, как инженеры «Мерседеса», но у них все равно хорошие перспективы.
Так что может случиться так, что за титул чемпиона 2026 года будут бороться два британца», – рассказал Баттон.
Уверенности говорит о качестве мотора.
Нахера ушли Астони на риск.
Все старания Нюри впустую . мне это не нравится. Первый тесты об этом говорит.
36 круга машина сдохла, общий 100 круга ездили а Мерседес более 1000 круг гоняли