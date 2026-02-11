4

Дженсон Баттон: «Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла»

Баттон считает Расселла фаворитом сезона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о перспективах команд в предстоящем сезоне.

Баттон считает, что преимущество над конкурентами может получить «Мерседес», что делает Джорджа Расселла фаворитом в борьбе за титул.

«За эти годы мы видели, что при изменении технического регламента «Мерседес» обычно оказывается в сильной позиции в вопросе производительности двигателя. И я полагаю, что так будет и на этот раз.

Количество кругов, пройденных «Мерседесом» на первых тестах, тоже действительно впечатляет. А еще двигатели «Мерседеса» используют сразу четыре команды, и результаты говорят не только о надежности, но и хороших показателях мощности.

Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла, хотя я бы не сбрасывал со счетов «Макларен». У них тоже есть двигатель «Мерседеса». Да, они не так вовлечены во все тонкости и особенности мотора, как инженеры «Мерседеса», но у них все равно хорошие перспективы.

Так что может случиться так, что за титул чемпиона 2026 года будут бороться два британца», – рассказал Баттон.

Вундеркинд «Ф-1» залихачил и разбил крутой «Мерседес» за $240 тысяч! Катался всего 5 дней

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Интересно, Жора будет по прежнему фаворитом сезона, если забанят читерский мерс? Я чет думаю что при +- равных тачках, в фаворитах будет всегда Макс..
Значит он в Астоне много чего знает мы не знаем.
Уверенности говорит о качестве мотора.
Нахера ушли Астони на риск.
Все старания Нюри впустую . мне это не нравится. Первый тесты об этом говорит.
36 круга машина сдохла, общий 100 круга ездили а Мерседес более 1000 круг гоняли
Ответ Бехруз Каримов
Значит он в Астоне много чего знает мы не знаем. Уверенности говорит о качестве мотора. Нахера ушли Астони на риск. Все старания Нюри впустую . мне это не нравится. Первый тесты об этом говорит. 36 круга машина сдохла, общий 100 круга ездили а Мерседес более 1000 круг гоняли
Рб в 2014 тоже с 3 кругов дистанции начинал. И ничего, постепенно раскатился, даже учитывая не самый мощный и ненадежный мотор Рено, все равно без шансов для других были сильнейшие после мерсов.
Ответ lightcore
Рб в 2014 тоже с 3 кругов дистанции начинал. И ничего, постепенно раскатился, даже учитывая не самый мощный и ненадежный мотор Рено, все равно без шансов для других были сильнейшие после мерсов.
Че то не верится
