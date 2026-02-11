Дженсон Баттон: «Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла»

Баттон считает Расселла фаворитом сезона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о перспективах команд в предстоящем сезоне.

Баттон считает, что преимущество над конкурентами может получить «Мерседес», что делает Джорджа Расселла фаворитом в борьбе за титул.

«За эти годы мы видели, что при изменении технического регламента «Мерседес» обычно оказывается в сильной позиции в вопросе производительности двигателя. И я полагаю, что так будет и на этот раз.

Количество кругов, пройденных «Мерседесом» на первых тестах, тоже действительно впечатляет. А еще двигатели «Мерседеса» используют сразу четыре команды, и результаты говорят не только о надежности, но и хороших показателях мощности.

Думаю, фаворитом сезона можно считать Расселла, хотя я бы не сбрасывал со счетов «Макларен ». У них тоже есть двигатель «Мерседеса». Да, они не так вовлечены во все тонкости и особенности мотора, как инженеры «Мерседеса », но у них все равно хорошие перспективы.

Так что может случиться так, что за титул чемпиона 2026 года будут бороться два британца», – рассказал Баттон.

