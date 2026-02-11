1

Пиастри возобновит работу со своим инженером из «Формулы-2»

У Пиастри появится гоночный советник.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри перед началом сезона-2026 внес изменения в работу своего менеджмента.

Пиастри возобновит сотрудничество с Педру Матушем, с которым работал в молодежных серия. Например, в 2017 году Пиастри и Матуш вместе работали в «Формуле-4». Также португалец был гоночным инженером Оскара в 2021 году, когда Пиастри в дебютном сезоне в «Формуле-2» удалось стать чемпионом.

Отмечается, что с появлением в команде Пиастри Матуша менеджер австралийца Марк Уэббер в большей степени сосредоточится на решении маркетинговых вопросов.

Вундеркинд «Ф-1» залихачил и разбил крутой «Мерседес» за $240 тысяч! Катался всего 5 дней

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: it.motorsport
logoОскар Пиастри
logoФормула-2
logoМакларен
logoФормула-1
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Передавил Уеббер Пиастри. Правильно делает Оскар, ему нужно больше поддержки, а не давления
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джонатан Уитли: «Список дел «Ауди» все увеличивается и увеличивается»
21 минуту назад
Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»
29 минут назад
Фернандо Алонсо: «Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд»
52 минуты назад
Оскар Пиастри о расстановке сил в 2026-м: «Похоже, что первая четверка осталась в том же составе»
сегодня, 12:40
Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
сегодня, 12:27
Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»
сегодня, 11:45
Фредерик Вассер: «У «Феррари» все идет хорошо, никаких неполадок в работе болида не возникло»
сегодня, 11:22
Кими Антонелли: «Мне нравится управлять новым болидом. Чувствуется маневренность»
сегодня, 10:53
Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»
сегодня, 10:22
Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем