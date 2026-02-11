Пиастри возобновит работу со своим инженером из «Формулы-2»
У Пиастри появится гоночный советник.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри перед началом сезона-2026 внес изменения в работу своего менеджмента.
Пиастри возобновит сотрудничество с Педру Матушем, с которым работал в молодежных серия. Например, в 2017 году Пиастри и Матуш вместе работали в «Формуле-4». Также португалец был гоночным инженером Оскара в 2021 году, когда Пиастри в дебютном сезоне в «Формуле-2» удалось стать чемпионом.
Отмечается, что с появлением в команде Пиастри Матуша менеджер австралийца Марк Уэббер в большей степени сосредоточится на решении маркетинговых вопросов.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: it.motorsport
Передавил Уеббер Пиастри. Правильно делает Оскар, ему нужно больше поддержки, а не давления
