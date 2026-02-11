Пиастри возобновит работу со своим инженером из «Формулы-2»

У Пиастри появится гоночный советник.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри перед началом сезона-2026 внес изменения в работу своего менеджмента.

Пиастри возобновит сотрудничество с Педру Матушем, с которым работал в молодежных серия. Например, в 2017 году Пиастри и Матуш вместе работали в «Формуле-4». Также португалец был гоночным инженером Оскара в 2021 году, когда Пиастри в дебютном сезоне в «Формуле-2» удалось стать чемпионом.

Отмечается, что с появлением в команде Пиастри Матуша менеджер австралийца Марк Уэббер в большей степени сосредоточится на решении маркетинговых вопросов.

Вундеркинд «Ф-1» залихачил и разбил крутой «Мерседес» за $240 тысяч! Катался всего 5 дней