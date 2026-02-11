«Ауди» существенно поменяла форму понтонов между тестами в Барселоне и Бахрейне

«Ауди » на тестах в Бахрейне использует болид, который значительно отличается от машины в Барселоне.

Команда решила кардинально поменять форму боковых понтонов – они стали более узкими и высокими в сравнении с первыми тестами.

Фото: Autosport