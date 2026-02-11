«Ауди» существенно поменяла форму понтонов между тестами в Барселоне и Бахрейне
«Ауди» на тестах в Бахрейне использует болид, который значительно отличается от машины в Барселоне.
Команда решила кардинально поменять форму боковых понтонов – они стали более узкими и высокими в сравнении с первыми тестами.
Расклады в «Ф-1» после первых тестов: Ферстаппен больше не лидер, у команд новый фаворит!
значит у них было два варианта в разработке и сейчас сравнивают в полевых условиях какой лучше, так быстро сделать новые понтоны вряд можно
Так это нужно делать на одной трассе в одинаковых условиях.. что там можно сравнивать если трассы разные, погода разная, асфальт, зацеп, обрезиненность трассы.. скорее это попытка исправить проблемы с охлаждением, в ущерб аэродинамике..
Скорее высокие почти_зеро_поды были планом "А", который они и не собирались показывать в холодной барсе. Там просто проверили базовые настройки и работоспособность систем. А вот тут уже поехали тесты
