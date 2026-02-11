  • Спортс
  • Гельмут Марко: «Создается ощущение, что на старте у «Мерседеса» есть небольшое преимущество»
Гельмут Марко: «Создается ощущение, что на старте у «Мерседеса» есть небольшое преимущество»

Марко поделился ожиданиями от старта сезона-2026.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона, а также о том, что несмотря на уход на пенсию продолжает следить за новостями из мира «Формулы-1».

«Не чувствую необходимости в скором времени возвращаться в паддок «Формулы-1». Тем не менее, я стараюсь ежедневно следить за новостями. Ну и на Гран-при Австралии я сяду перед телевизором в пять часов утра и буду смотреть гонку.

При этом мы не знаем, чего ожидать от предстоящего сезона. Возможно, компьютерные игры на руле будут создавать не лучший имидж для «Формулы-1», но нужно стараться сохранять позитивный настрой.

Но теперь роль специалистов по написанию программного обеспечения становится чуть ли не важнее, чем роль гонщиков. Потому что им придется писать новые программы почти что к каждому Гран-при. Ну а гонщикам придется постоянно возвращаться в школу и учиться.

У кого будет в этом преимущество? Трудно сказать. Но в «Ф-1» есть несколько молодых и умных гонщиков. Например, Арвид Линдблад из «Рейсинг Буллз».

Создается ощущение, что на старте у «Мерседеса» есть небольшое преимущество. Но смогут ли они трансформировать его в итоговый успех? Ведь топливо на этот раз тоже играет ключевую роль. Двигатель «Ред Булл» пока, как кажется, работает неплохо – и для команды это хорошие новости, если они хотят, чтобы Ферстаппен оставался довольным.

На тестах в Бахрейне посмотрим, кто лучше других сделал домашнее задание после тестов в Барселоне. Но у команд, с учетом высоких температур, могут возникнуть проблемы с охлаждением батарей», – рассказал Марко.

История самого жесткого босса «Ред Булл»: потеря глаза, смерть друзей и создание чемпионской команды «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Blick
