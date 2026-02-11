Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»

Воулз не видит смысла в запрете конструкции двигателя «Мерседеса».

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз рассказал о том, что ФИА не стоит пытаться в срочном порядке вносить в регламент изменения в отношении процедуры измерения степени сжатия при работе двигателя.

Производители недовольны тем, что за счет хитрости конструкции степень сжатия в двигателе «Мерседеса» может превышать лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов. Согласно подсчетам, данная особенность позволит увеличить мощность на 13 л.с. – что может помочь отыграть 0,3-0,4 секунды за круг.

«Мы, как вид спорта, должны позаботиться о том, чтобы в «Формуле-1» не появилось правила «выравнивания возможностей» (Balance of Performance, действует в гонках на выносливость и позволяет добавлять балласт на слишком быстрые машины, прим. Sports).

«Формула-1» – это место, где лучшие инженерные решения вознаграждаются, а не наказываются. Да, я уверен, что другие команды расстроены тем, что не смогли добиться того, что сделали в «Мерседесе », но мы должны быть очень осторожными [с запретами технических решений].

Лично я надеюсь, что здравый смысл возобладает и мы все признаем, что «Формула-1 » – это место, где вы побеждаете во многом за счет лучших инженерных решений.

Что касается возможных изменений и запретов – то для начала в ФИА должны разработать соответствующие правила. И удачи им с попытками протестировать работу двигателей в тех условиях, в которых они находятся на трассе.

Ну а второй момент заключается в том, что даже если правила изменят, то что в этом случае делать с тем, что сразу восемь болидов не будут соответствовать этим новым правилам и не смогут участвовать в гонках? Именно это я имел в виду, когда говорил о том, что нам стоит как следует подумать о последствиях подобных действий», – рассказал Воулз.

Эдриан Ньюи о моторном скандале: «Все производители, кроме одного, едины во мнении»

ФИА собирается изменить правила проверки степени сжатия моторов. «Ред Булл» присоединится к противникам «Мерседеса» (Autosprint)