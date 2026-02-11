  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»
32

Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»

Воулз не видит смысла в запрете конструкции двигателя «Мерседеса».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о том, что ФИА не стоит пытаться в срочном порядке вносить в регламент изменения в отношении процедуры измерения степени сжатия при работе двигателя.

Производители недовольны тем, что за счет хитрости конструкции степень сжатия в двигателе «Мерседеса» может превышать лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов. Согласно подсчетам, данная особенность позволит увеличить мощность на 13 л.с. – что может помочь отыграть 0,3-0,4 секунды за круг.

«Мы, как вид спорта, должны позаботиться о том, чтобы в «Формуле-1» не появилось правила «выравнивания возможностей» (Balance of Performance, действует в гонках на выносливость и позволяет добавлять балласт на слишком быстрые машины, прим. Sports).

«Формула-1» – это место, где лучшие инженерные решения вознаграждаются, а не наказываются. Да, я уверен, что другие команды расстроены тем, что не смогли добиться того, что сделали в «Мерседесе», но мы должны быть очень осторожными [с запретами технических решений].

Лично я надеюсь, что здравый смысл возобладает и мы все признаем, что «Формула-1» – это место, где вы побеждаете во многом за счет лучших инженерных решений.

Что касается возможных изменений и запретов – то для начала в ФИА должны разработать соответствующие правила. И удачи им с попытками протестировать работу двигателей в тех условиях, в которых они находятся на трассе.

Ну а второй момент заключается в том, что даже если правила изменят, то что в этом случае делать с тем, что сразу восемь болидов не будут соответствовать этим новым правилам и не смогут участвовать в гонках? Именно это я имел в виду, когда говорил о том, что нам стоит как следует подумать о последствиях подобных действий», – рассказал Воулз.

Эдриан Ньюи о моторном скандале: «Все производители, кроме одного, едины во мнении»

ФИА собирается изменить правила проверки степени сжатия моторов. «Ред Булл» присоединится к противникам «Мерседеса» (Autosprint)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoМерседес
регламент
logoДжеймс Воулз
logoФИА
logoУильямс
logoФормула-1
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А когда РБ говорили, что им проще закрыть свои две команды, чем идти на гигантские уступки, про них говорили, что они нехорошие и шантажируют фиа. А сейчас всё норм)) надо обязательно разрешить мерсу гонять с таким движком))

Будет на самом деле интересно, как начнут развиваться события, если в десятке будут постоянно заканчивать гонку 8 представителей Мерседеса
Ответ Ascari
А когда РБ говорили, что им проще закрыть свои две команды, чем идти на гигантские уступки, про них говорили, что они нехорошие и шантажируют фиа. А сейчас всё норм)) надо обязательно разрешить мерсу гонять с таким движком)) Будет на самом деле интересно, как начнут развиваться события, если в десятке будут постоянно заканчивать гонку 8 представителей Мерседеса
Ты путаешь жопу с пальцем. РБ тогда просто брали фиа на понт делая вид, что им специально вставляют палки в колеса и заставляют переделывать их полулегальные решения. Здесь же речь о том, что построить новый движок невозможно ФИЗИЧЕСКИ раньше следующего сезона
Ответ StreetKingFG
Ты путаешь жопу с пальцем. РБ тогда просто брали фиа на понт делая вид, что им специально вставляют палки в колеса и заставляют переделывать их полулегальные решения. Здесь же речь о том, что построить новый движок невозможно ФИЗИЧЕСКИ раньше следующего сезона
Ничего страшного, фуры 2 сезона обитали в нижней части топов
Понятно что мотор Мерседеса не забанят, ибо тогда на старт ГП Австралии не выйдут 8 машин. А это рекламодатели, партнеры, трансляции и прочее. Быстро исправить или переделать движки невозможно. Поэтому в любом случае будут искать компромисс между всеми. Сейчас все закулисно торгуются. Интересно кому и что пообещают и во что это в итоге выльется.
В Инианаполисе в 2005 не гонялось 14 машин - и Джейс там ведь сам был и все видел ;)
Ответ akaAzazello
В Инианаполисе в 2005 не гонялось 14 машин - и Джейс там ведь сам был и все видел ;)
О массовых заявлениях в суд от болельщиков на возврат денег за билеты и закидывании трассы помидорами упоминать не будем? А ведь это была всего одна гонка, а тут речь про целый сезон
Ответ StreetKingFG
О массовых заявлениях в суд от болельщиков на возврат денег за билеты и закидывании трассы помидорами упоминать не будем? А ведь это была всего одна гонка, а тут речь про целый сезон
И ведь главная проблема даже не в этом. Если там ошибка была на стороне мишлена и уже было ничего не поделать, то здесь вина лежит на фиа, ведь они были в курсе всех этих вещей со сжатием с самого начала их разработки и несколько раз подтверждали легальность такого решения мерсу. Так что мерс по сути то и наказывать не за что. Тут скорее все остальные команды должны иск к фиа предъявлять за материальные потери. А с двиглом до следующего года уже ничего не сделать
Как что делать, штраф мерсу за читерство, и принудить выплатить клиентам компенсации за то что запороли командам сезон.. плюс, лишить очков в КК как Макларен в 2007.
опять какие-то торги устраивают) либо легально, либо нет, другого не дано. остальное ваши проблемы
Есть Виктор Фонт а есть взять на Понт
Ответ Максим Макеев
Есть Виктор Фонт а есть взять на Понт
Поднять щиты за рычаг Лапорты!
Снять с мерседеса 100 очков и отправить в пердив! То есть в формулу 2
Заодно markoni высечь за шизоидность на всех ветках по мотору мерседеса
решение простое, зафиксировать у 4 тим передние и задние крылья в одном положении и пусть так гоняются, пока другие свои моторчики доведут до 18:1 (если что, то это шутка))))))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джонатан Уитли: «Список дел «Ауди» все увеличивается и увеличивается»
18 минут назад
Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»
26 минут назад
Фернандо Алонсо: «Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд»
49 минут назад
Оскар Пиастри о расстановке сил в 2026-м: «Похоже, что первая четверка осталась в том же составе»
сегодня, 12:40
Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
сегодня, 12:27
Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»
сегодня, 11:45
Фредерик Вассер: «У «Феррари» все идет хорошо, никаких неполадок в работе болида не возникло»
сегодня, 11:22
Кими Антонелли: «Мне нравится управлять новым болидом. Чувствуется маневренность»
сегодня, 10:53
Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»
сегодня, 10:22
Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем