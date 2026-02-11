Норрис показал лучшее время в 1-й день тестов в Бахрейне, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
В Бахрейне завершился первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026.
Лучшее время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим – Шарль Леклер из «Феррари».
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
11 февраля 2026 года
1-й день
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.34,669 (58 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,129 (136)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,521 (80)
4. Эстебан Окон («Хаас») +0,909 (115)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,933 (54)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,439 (56)
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,764 (52)
8. Пьер Гасли («Альпин») +2,096 (49)
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,192 (73)
10. Алекс Албон («Уильямс») +2,768 (68)
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,960 (30)
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,276 (75)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,552 (77)
14. Серхио Перес («Кадиллак») +4,159 (58)
15. Габриэл Бортолето («Ауди») +4,202 (49)
16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,481 (49)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +5,214 (36)
18. Франко Колапинто («Альпин») +5,661 (28)
Рейтинг ливрей революционной «Ф-1» от Спортса’’ – победил новичок!
обманул полумчаетсо
никогда не было и вот опять
Астон Мартин например чудовищно мало проезжает пока и встает вопрос все ли нормально у самураев
В этом смысле удивил выбор резины у Фур и Мерседеса - под 20 комплектов софта. Такое ощущение, что они хотят квалификации тренировать...
Еще секунды 4 наверняка снимут. Поэтому не так уж и замедлили новые болиды, а то были прогнозы, что будут ехать чуть ли не на уровне формулы-2.