  • Норрис показал лучшее время в 1-й день тестов в Бахрейне, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Норрис показал лучшее время в 1-й день тестов в Бахрейне, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

Норрис стал быстрейшим в первый день тестов в Бахрейне.

В Бахрейне завершился первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026.

Лучшее время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим – Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

11 февраля 2026 года

1-й день

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.34,669 (58 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,129 (136)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,521 (80)

4. Эстебан Окон («Хаас») +0,909 (115)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,933 (54)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,439 (56)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,764 (52)

8. Пьер Гасли («Альпин») +2,096 (49)

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,192 (73)

10. Алекс Албон («Уильямс») +2,768 (68)

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,960 (30)

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,276 (75)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,552 (77)

14. Серхио Перес («Кадиллак») +4,159 (58)

15. Габриэл Бортолето («Ауди») +4,202 (49)

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,481 (49)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +5,214 (36)

18. Франко Колапинто («Альпин») +5,661 (28)

Рейтинг ливрей революционной «Ф-1» от Спортса’’ – победил новичок!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Кажись Алонсо в этом году снова на GP2
Ответ wowsergio
Кажись Алонсо в этом году снова на GP2
Максималка Стролла не поднималась выше 298 км/ч за утро. Астон снова с ограничениями ездил.
Ответ gaben8800
Максималка Стролла не поднималась выше 298 км/ч за утро. Астон снова с ограничениями ездил.
Значит есть серьезные ограничения от Хонды, которые не позволяют пока раскручивать мотор на полную. Вопрос в серьезности проблем и сроках их устранения. Очень хотелось бы к следующим тестам движки Хонды на полной мощности.
Мне не надоело доминирование Макларен
Ответ burefan
Мне не надоело доминирование Макларен
и мне никогда не надоест)
Ответ burefan
Мне не надоело доминирование Макларен
Осуждаю
К вечеру уже у Макларен самовоз. Снова расходимся?
Ответ Анатолий Зубков
К вечеру уже у Макларен самовоз. Снова расходимся?
Тото говорил лучший двигатель Форд
обманул полумчаетсо
никогда не было и вот опять
Ответ Анатолий Зубков
К вечеру уже у Макларен самовоз. Снова расходимся?
Было бы неплохо.)
Как можно серьезно относится к тестам ? Ответ прост это просто тесты кто то настраивает силовую,кто то аэродинамику, и т д .Реальный расклад будет не раньше первой квалификации сезона как минимум узнаем у кого скорость, а в гонке у кого и скорость и темп.Так что все в чем то шифруются и времена не показатель
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Как можно серьезно относится к тестам ? Ответ прост это просто тесты кто то настраивает силовую,кто то аэродинамику, и т д .Реальный расклад будет не раньше первой квалификации сезона как минимум узнаем у кого скорость, а в гонке у кого и скорость и темп.Так что все в чем то шифруются и времена не показатель
ну зато примерную ожидаемую надежность в сочетании с наблюдением за повелением болидов от экспертов можно увидеть
Астон Мартин например чудовищно мало проезжает пока и встает вопрос все ли нормально у самураев
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Как можно серьезно относится к тестам ? Ответ прост это просто тесты кто то настраивает силовую,кто то аэродинамику, и т д .Реальный расклад будет не раньше первой квалификации сезона как минимум узнаем у кого скорость, а в гонке у кого и скорость и темп.Так что все в чем то шифруются и времена не показатель
К тестам можно относится серьёзно, если есть доступ к данным по кругами на длинных сессиях без остановок.

В этом смысле удивил выбор резины у Фур и Мерседеса - под 20 комплектов софта. Такое ощущение, что они хотят квалификации тренировать...
Все же выбор Макларена мне показался куда понятней - больше всего медиумов.
Все почти как и было. Расходимся. Новая встреча в 2031
Поул прошлого года 1:29:841.
Еще секунды 4 наверняка снимут. Поэтому не так уж и замедлили новые болиды, а то были прогнозы, что будут ехать чуть ли не на уровне формулы-2.
Ответ Анатолий Зубков
Поул прошлого года 1:29:841. Еще секунды 4 наверняка снимут. Поэтому не так уж и замедлили новые болиды, а то были прогнозы, что будут ехать чуть ли не на уровне формулы-2.
Почему именно 4 секунды снимут? Может 5, а может и 3.)
Ответ Анатолий Зубков
Поул прошлого года 1:29:841. Еще секунды 4 наверняка снимут. Поэтому не так уж и замедлили новые болиды, а то были прогнозы, что будут ехать чуть ли не на уровне формулы-2.
Скорее болиды будут ощущаться как ф2, ведь в поворотах скорость сильно упала из-за огромного уменьшения прижима (чем ф1 собственно всегда и отличалась от ф2). А время на круге компенсируется за счет высоченной скорости на прямых благодаря активной аэродинамике
Надоело доминирование Ферстапена
Ответ burefan
Надоело доминирование Ферстапена
Нет
Тесты показывают, что всё-таки Ред Булл будет бороться. В принципе будет удивительно, если топ-4 будет иная, чем в 2025.
уже самовоз полумчаетсо?
Ответ Максим Макеев
уже самовоз полумчаетсо?
Ну а то. Аж полторы десятые пригнал Оскару! Испанский стыд на таком болиде оформил бы титул еще на стадии первых чертежей.
