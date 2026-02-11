Норрис показал лучшее время в 1-й день тестов в Бахрейне, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

Норрис стал быстрейшим в первый день тестов в Бахрейне.

В Бахрейне завершился первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026. Лучшее время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим – Шарль Леклер из «Феррари». Формула-1 Предсезонные тесты Международный автодром Бахрейна 11 февраля 2026 года 1-й день 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.34,669 (58 кругов) 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,129 (136) 3. Шарль Леклер («Феррари») +0,521 (80) 4. Эстебан Окон («Хаас») +0,909 (115) 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,933 (54) 6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,439 (56) 7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,764 (52) 8. Пьер Гасли («Альпин») +2,096 (49) 9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,192 (73) 10. Алекс Албон («Уильямс») +2,768 (68) 11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,960 (30) 12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,276 (75) 13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,552 (77) 14. Серхио Перес («Кадиллак») +4,159 (58) 15. Габриэл Бортолето («Ауди») +4,202 (49) 16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,481 (49) 17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +5,214 (36) 18. Франко Колапинто («Альпин») +5,661 (28)