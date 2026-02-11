У «Альпин» уникальное решение по активной аэродинамике заднего антикрыла

«Альпин» подготовила решение по активной аэродинамике заднего антикрыла, которое отличает команду от всех остальных соперников.

На предсезонных тестах в Бахрейне подвижный элемент заднего антикрыла на болиде A526 перемещается вниз при активации режима с низким лобовым сопротивлением (для прямых), на всех остальных болидах – вверх.

Фото: Motor Sport magazine