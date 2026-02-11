У «Альпин» уникальное решение по активной аэродинамике заднего антикрыла
«Альпин» подготовила решение по активной аэродинамике заднего антикрыла, которое отличает команду от всех остальных соперников.
На предсезонных тестах в Бахрейне подвижный элемент заднего антикрыла на болиде A526 перемещается вниз при активации режима с низким лобовым сопротивлением (для прямых), на всех остальных болидах – вверх.
Фото: Motor Sport magazine
Опубликовал: Михаил Ширяев
Вверх ногами собрали
Работники Ваза собирали?
Может они конструктор неправильно собрали. Детальку реверса потеряли или не прикрутили, вот не туда и двигается крыло ))
Так и в Барселоне было, не вполне "новость"
Рвзница в эффективности не понятна, но в надежности.. по моему лично мнению, если механизм сломается, у всех оно само по идее и закроется, и болид не потеряет в прижиме, можно продолжать ехать, но без дрс ,а вот у Альпин конструкция наоборот.. поток воздуха не даст шторке закрыться, потому это чревато вылетом.. имхо конечно..
Не закроется оно само. Бывало же, что ломалось, потом хлопать начинало
Это не баг, это фича
