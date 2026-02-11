  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • У «Альпин» уникальное решение по активной аэродинамике заднего антикрыла
Фото
7

У «Альпин» уникальное решение по активной аэродинамике заднего антикрыла

«Альпин» подготовила решение по активной аэродинамике заднего антикрыла, которое отличает команду от всех остальных соперников.

На предсезонных тестах в Бахрейне подвижный элемент заднего антикрыла на болиде A526 перемещается вниз при активации режима с низким лобовым сопротивлением (для прямых), на всех остальных болидах – вверх.

Расклады в «Ф-1» после первых тестов: Ферстаппен больше не лидер, у команд новый фаворит!

Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, решение очень рано переключиться на болид 2026 года окупится»

Фото: Motor Sport magazine

Опубликовал: Михаил Ширяев
техника
logoАльпин
logoФормула-1
Сахир
тесты Формула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вверх ногами собрали
Ответ Minuvert
Вверх ногами собрали
Работники Ваза собирали?
Может они конструктор неправильно собрали. Детальку реверса потеряли или не прикрутили, вот не туда и двигается крыло ))
Так и в Барселоне было, не вполне "новость"
Рвзница в эффективности не понятна, но в надежности.. по моему лично мнению, если механизм сломается, у всех оно само по идее и закроется, и болид не потеряет в прижиме, можно продолжать ехать, но без дрс ,а вот у Альпин конструкция наоборот.. поток воздуха не даст шторке закрыться, потому это чревато вылетом.. имхо конечно..
Ответ sergeo
Рвзница в эффективности не понятна, но в надежности.. по моему лично мнению, если механизм сломается, у всех оно само по идее и закроется, и болид не потеряет в прижиме, можно продолжать ехать, но без дрс ,а вот у Альпин конструкция наоборот.. поток воздуха не даст шторке закрыться, потому это чревато вылетом.. имхо конечно..
Не закроется оно само. Бывало же, что ломалось, потом хлопать начинало
Это не баг, это фича
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джонатан Уитли: «Список дел «Ауди» все увеличивается и увеличивается»
21 минуту назад
Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»
29 минут назад
Фернандо Алонсо: «Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд»
52 минуты назад
Оскар Пиастри о расстановке сил в 2026-м: «Похоже, что первая четверка осталась в том же составе»
сегодня, 12:40
Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
сегодня, 12:27
Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»
сегодня, 11:45
Фредерик Вассер: «У «Феррари» все идет хорошо, никаких неполадок в работе болида не возникло»
сегодня, 11:22
Кими Антонелли: «Мне нравится управлять новым болидом. Чувствуется маневренность»
сегодня, 10:53
Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»
сегодня, 10:22
Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем