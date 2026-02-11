29

Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе

Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что у фильма «Формула-1» будет продолжение.

Картина получила четыре номинации на «Оскар», в том числе в основной категории – «Лучший фильм». Главную роль гонщика-ветерана сыграл Брэд Питт, сопродюсером и консультантом выступил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

«Мы работаем над сиквелом», – заявил Брукхаймер.

Продюсер отказался назвать сроки проекта и не поделился деталями. Неизвестно, вернется ли к своей роли Питт.

«Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Ответ Сергей Круг
Формула 2?
Формула Е.😁😁😁
Пит слишком молодой для роли гонщика Ф1, надо кого-то постарше - клинта иствуда или моргана фримена или хотя бы де ниро.
Ну почему сразу Формула-2? Можно, например, "Формула-1-Самовозный день", "Ф1-Переобувка", "Ф1 - Тото наносит ответный удар", "Ф1-50 оттенков серых зон регламента" и так далее.
Ответ Анатолий Зубков
Ну почему сразу Формула-2? Можно, например, "Формула-1-Самовозный день", "Ф1-Переобувка", "Ф1 - Тото наносит ответный удар", "Ф1-50 оттенков серых зон регламента" и так далее.
– Сонни Хейс и Формульный камень
– Сонни Хейс и Тайный двигатель
– Сонни Хейс и Узник Формулы

Ну и так далее...
Ответ Дмитрий Дудников
– Сонни Хейс и Формульный камень – Сонни Хейс и Тайный двигатель – Сонни Хейс и Узник Формулы Ну и так далее...
...Кубок Абу-Даби
...Орден Апекс
...Принц Монако
...Дары Сулайема
Из описания сюжета сиквела: «Прошло 20 лет с момента событий, описанных в первой части. После девятого титула подряд Сонни подумывает о завершении карьеры гонщика Ф1…»
Ответ Kibaw
Из описания сюжета сиквела: «Прошло 20 лет с момента событий, описанных в первой части. После девятого титула подряд Сонни подумывает о завершении карьеры гонщика Ф1…»
И решает перейти в Феррари
Посмотрел фильм пока летел в самолете) классическая фантастика, у команды 0 очков за 3 года, но приходит гонщик, который заставляет машину ехать быстрее, в формуле 1 именно так все и работает) на Бреда Питта всегда приятно посмотреть, но фильм с точки зрения хотя бы минимального реализма, абсолютно не выдерживает критики.
уж лучше такое смотреть, чем негров на русалочках всяких
Формула 2 получается . А вообще может не надо ?
Я истинно вам говорю, новую часть снимут про становление женщины-пилота в Ф-1. Естественно на роль ментора позовут Сонни Хейса.
Ну конечно вернётся. Тут дело даже не в размере мешка денег, которым в Питта швырнут. Дело в возрасте и ещё в не столь уж и большом выборе действительно хороших проектов, чтобы нос ворочать. "Что делать, такова се ля ви, как говорят у них."
Зачем?))) Сделали неплохой фильм, в целом. Не шедевр. Но зачем же продолжать это делать?)
Ответ александр модов
Зачем?))) Сделали неплохой фильм, в целом. Не шедевр. Но зачем же продолжать это делать?)
Бюджет 200–300 млн $
Сборы 631,6 млн $

Мало причин?)
Ответ Алексaндр Молодкин
Бюджет 200–300 млн $ Сборы 631,6 млн $ Мало причин?)
Ну вообще-то, справедливости ради, это не самая большая прибыль. Для того, что бы фильм вышел в ноль, как минимум он должен собрать в 2 раза больше, чем бюджет (50/50 кинотеатры обычно забирают) и сюда же надо закладывать маркетинг, который уже не учитывается в производственном бюджете фильма. И если там был бюджет 200-300, то это они заработали совсем немного.
Это как Варкрафт с бюджетом 160 млн собрал 440, но при этом провалился и вышел в убыток, так как там один маркетинг был на 300.
