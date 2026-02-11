Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе

Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что у фильма «Формула-1» будет продолжение.

Картина получила четыре номинации на «Оскар», в том числе в основной категории – «Лучший фильм». Главную роль гонщика-ветерана сыграл Брэд Питт, сопродюсером и консультантом выступил пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон .

«Мы работаем над сиквелом», – заявил Брукхаймер.

Продюсер отказался назвать сроки проекта и не поделился деталями. Неизвестно, вернется ли к своей роли Питт.

