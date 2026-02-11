Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе
Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что у фильма «Формула-1» будет продолжение.
Картина получила четыре номинации на «Оскар», в том числе в основной категории – «Лучший фильм». Главную роль гонщика-ветерана сыграл Брэд Питт, сопродюсером и консультантом выступил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.
«Мы работаем над сиквелом», – заявил Брукхаймер.
Продюсер отказался назвать сроки проекта и не поделился деталями. Неизвестно, вернется ли к своей роли Питт.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
– Сонни Хейс и Тайный двигатель
– Сонни Хейс и Узник Формулы
Ну и так далее...
...Орден Апекс
...Принц Монако
...Дары Сулайема
Сборы 631,6 млн $
Мало причин?)
Это как Варкрафт с бюджетом 160 млн собрал 440, но при этом провалился и вышел в убыток, так как там один маркетинг был на 300.