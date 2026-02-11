Дженсон Баттон: «Хэмилтон вернется к лучшей форме после смены регламента»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал трудности Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и высказался об ожиданиях от сезона-2026.
«Должен признаться, было тяжело следить за Льюисом в 2025 году. Мы три сезона были напарниками, и я знаю, насколько он хорош. Так что трудно было за этим наблюдать – и по лицу Льюиса тоже было видно, как ему сложно. И ты в некотором смысле забываешь все его достижения – видишь только боль.
Но после смены регламента Льюис Хэмилтон вернется к лучшей форме, я действительно так считаю. Ведь он будет оказывать влияние на технические решения в болиде, будет уверен в том, что его устраивает это направление развития.
Я на это надеюсь. Мы хотим видеть «Феррари» среди лидеров, и мы все хотим, чтобы Льюис вновь сражался среди лидеров», – заявил британец.
Ребята из WEC на 499P(F255), включая Роберта Кубицу, могли оказать бОльшее влияние на создание этой машины. Не лично - но полученными с машин данными по подзарядке батарей/поведении такой машины.