  • Дженсон Баттон: «Хэмилтон вернется к лучшей форме после смены регламента»
Дженсон Баттон: «Хэмилтон вернется к лучшей форме после смены регламента»

Баттон убежден в возрождении Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал трудности Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и высказался об ожиданиях от сезона-2026.

«Должен признаться, было тяжело следить за Льюисом в 2025 году. Мы три сезона были напарниками, и я знаю, насколько он хорош. Так что трудно было за этим наблюдать – и по лицу Льюиса тоже было видно, как ему сложно. И ты в некотором смысле забываешь все его достижения – видишь только боль.

Но после смены регламента Льюис Хэмилтон вернется к лучшей форме, я действительно так считаю. Ведь он будет оказывать влияние на технические решения в болиде, будет уверен в том, что его устраивает это направление развития.

Я на это надеюсь. Мы хотим видеть «Феррари» среди лидеров, и мы все хотим, чтобы Льюис вновь сражался среди лидеров», – заявил британец.

Усэйн Болт считает Хэмилтона величайшим: «Нужно 2 года, чтобы освоиться в «Феррари». Жду, когда Льюис вернется на вершину»

Найджел Мэнселл: «Хэмилтон силен как бык и в потрясающей форме. Он может сотворить магию и выиграть 8-й титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Баттон в юмористы записался? Решил пошутить над бедным Хэмильтоном? Ему и так с Леклером не сладко, так еще и "бывший" издевается😅
Сегодня Луис ездил на уровне Колапинто, круг без вылета собрать не мог, и это далеко не на предельных скоростях. С нетерпением жду бггг
Сегодня Луис ездил на уровне Колапинто, круг без вылета собрать не мог, и это далеко не на предельных скоростях. С нетерпением жду бггг
ага... )))
Сегодня Луис ездил на уровне Колапинто, круг без вылета собрать не мог, и это далеко не на предельных скоростях. С нетерпением жду бггг
Действительно, что такое жалкие 4 секунды разрыва в Формуле 1?😉
Совершенно одинаково.
>>Ведь он будет оказывать влияние на технические решения в болиде, будет уверен в том, что его устраивает это направление развития.

Ребята из WEC на 499P(F255), включая Роберта Кубицу, могли оказать бОльшее влияние на создание этой машины. Не лично - но полученными с машин данными по подзарядке батарей/поведении такой машины.
Биг Найджа уже распяли. Принимайтесь за Дженсона))
