Дженсон Баттон: «Хэмилтон вернется к лучшей форме после смены регламента»

Баттон убежден в возрождении Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал трудности Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и высказался об ожиданиях от сезона-2026.

«Должен признаться, было тяжело следить за Льюисом в 2025 году. Мы три сезона были напарниками, и я знаю, насколько он хорош. Так что трудно было за этим наблюдать – и по лицу Льюиса тоже было видно, как ему сложно. И ты в некотором смысле забываешь все его достижения – видишь только боль.

Но после смены регламента Льюис Хэмилтон вернется к лучшей форме, я действительно так считаю. Ведь он будет оказывать влияние на технические решения в болиде, будет уверен в том, что его устраивает это направление развития.

Я на это надеюсь. Мы хотим видеть «Феррари» среди лидеров, и мы все хотим, чтобы Льюис вновь сражался среди лидеров», – заявил британец.

