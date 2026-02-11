Колапинто вызвал первые красные флаги тестов в Бахрейне, остановившись на трассе

Пилот «Альпин » Франко Колапинто остановился на трассе во время утренней сессии первого дня тестов в Бахрейне.

Сессию на несколько минут остановили красными флагами, после чего заезды возобновились. Машину убрали с трека и погрузили на эвакуатор для перевозки в боксы.

