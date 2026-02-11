Колапинто вызвал первые красные флаги тестов в Бахрейне, остановившись на трассе
Пилот «Альпин» Франко Колапинто остановился на трассе во время утренней сессии первого дня тестов в Бахрейне.
Сессию на несколько минут остановили красными флагами, после чего заезды возобновились. Машину убрали с трека и погрузили на эвакуатор для перевозки в боксы.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Опять проверял тачку на развороты?))))
