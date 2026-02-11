Эдриан Ньюи: «Философия «Астон Мартин»-2026 появилась во время моего обязательного отпуска»

Ньюи рассказал, когда придумал уникальную концепцию болида.

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи сообщил, как пришел к идее машины на сезон-2026, которая существенно отличается от концепций конкурентов.

«Философия появилась во время моего обязательного отпуска [после ухода из «Ред Булл »]. Я присоединился к команде 2 марта [2025 года], но был в обязательном отпуске фактически с конца апреля [2024 года].

Мы все знали, что регламент опубликован, и я думал: «Окей, нужно исходить из базовых принципов. В чем суть регламента? Каким может быть решение?» И пришел к данной философии.

Когда я присоединился к команде 2 марта, то обсудил эту философию со специалистами по аэродинамике, конструкторами «Астон Мартин». Мы все согласились, что такое решение возможно. И с тех пор начали идти по этому направлению.

Серьезная смена регламента – это всегда огромные возможности. Вопрос в том, кто их заметит. Лишь время покажет, чье решение окажется верным.

В 2022 году было множество различных интерпретаций. В итоге одно оказалось правильным, наиболее подходящим, и, скажем, к началу 2024 года машины начали становиться похожими», – заявил конструктор.

«Астон Мартин» – самый амбициозный проект «Ф-1». А если победы не придут?

Фернандо Алонсо: «Уже никогда не вернемся к тому, какой «Ф-1» была в конце 90-х или начале 2000-х»