  • Эдриан Ньюи: «Философия «Астон Мартин»-2026 появилась во время моего обязательного отпуска»
9

Эдриан Ньюи: «Философия «Астон Мартин»-2026 появилась во время моего обязательного отпуска»

Ньюи рассказал, когда придумал уникальную концепцию болида.

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи сообщил, как пришел к идее машины на сезон-2026, которая существенно отличается от концепций конкурентов.

«Философия появилась во время моего обязательного отпуска [после ухода из «Ред Булл»]. Я присоединился к команде 2 марта [2025 года], но был в обязательном отпуске фактически с конца апреля [2024 года].

Мы все знали, что регламент опубликован, и я думал: «Окей, нужно исходить из базовых принципов. В чем суть регламента? Каким может быть решение?» И пришел к данной философии.

Когда я присоединился к команде 2 марта, то обсудил эту философию со специалистами по аэродинамике, конструкторами «Астон Мартин». Мы все согласились, что такое решение возможно. И с тех пор начали идти по этому направлению.

Серьезная смена регламента – это всегда огромные возможности. Вопрос в том, кто их заметит. Лишь время покажет, чье решение окажется верным.

В 2022 году было множество различных интерпретаций. В итоге одно оказалось правильным, наиболее подходящим, и, скажем, к началу 2024 года машины начали становиться похожими», – заявил конструктор.

«Астон Мартин» – самый амбициозный проект «Ф-1». А если победы не придут?

Фернандо Алонсо: «Уже никогда не вернемся к тому, какой «Ф-1» была в конце 90-х или начале 2000-х»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
регламент
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорее всего Астон будет ведром в начале, но благодаря Ньюи с огромным потенциалом развития. И с каждым обновлением начнут догонять конкурентов.
Ответ Ононаоно
Скорее всего Астон будет ведром в начале, но благодаря Ньюи с огромным потенциалом развития. И с каждым обновлением начнут догонять конкурентов.
Тоже думаю что болид пока сырой, но с хорошей базой для развития.. ясно что есть проблемы с перевесом и охлаждением которые нужно решать, но это вопрос времени.. но вот уникальная задняя подвеска, это что-то совсем новое, нигде такого раньше не было... Думаю там и днище проработано не хуже.. самая интересная машина в пелетоне по факту..
Ответ sergeo
Тоже думаю что болид пока сырой, но с хорошей базой для развития.. ясно что есть проблемы с перевесом и охлаждением которые нужно решать, но это вопрос времени.. но вот уникальная задняя подвеска, это что-то совсем новое, нигде такого раньше не было... Думаю там и днище проработано не хуже.. самая интересная машина в пелетоне по факту..
Сегодняшний Ауди не видели?🙂
