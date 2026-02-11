«Кадиллак» потратил около 20 млн долларов на рекламу во время Супербоула

В «Кадиллаке » подтвердили оценку трат на презентацию ливреи, которая прошла во время Супербоула.

Новая команда «Формулы-1» закупила минутный слот для рекламного ролика в перерыве матча.

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс ответил на предположение, что стоимость составила 20 миллионов долларов.

«Да, это сопоставимая величина. Это хорошая оценка», – сообщил босс.

