Видео
12

«Кадиллак» потратил около 20 млн долларов на рекламу во время Супербоула

В «Кадиллаке» подтвердили оценку трат на презентацию ливреи, которая прошла во время Супербоула.

Новая команда «Формулы-1» закупила минутный слот для рекламного ролика в перерыве матча.

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс ответил на предположение, что стоимость составила 20 миллионов долларов.

«Да, это сопоставимая величина. Это хорошая оценка», – сообщил босс.

«Кадиллак» – Голливуд «Ф-1». Презентация на Супербоуле, моторхоум из фильма F1, суд с Майклом Бэем

Ливрея «Кадиллака» в «Ф-1» – американский космос и возвращение асимметрии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Кадиллак
logoФормула-1
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если спор с Бэем из-за этого клипа был, то очень похоже на его работу по стилю
Ответ Ма Из
Если спор с Бэем из-за этого клипа был, то очень похоже на его работу по стилю
Разве у Бея без взрывов/поломок в фильмах может что-то обойтись? (кроме его ранних музыкальных клипов, хотя и насчёт этого я не уверен)
Ну это реклама скорее самого Cadillac на фоне волны популярности Ф-1 в США.

Тем более так классно сделанная - даже фраза "All Engines Running", взятая с запуска Apollo - актуальна - ведь в современной Ф-1 больше одного движка и множественное число уместно :)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джонатан Уитли: «Список дел «Ауди» все увеличивается и увеличивается»
20 минут назад
Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»
28 минут назад
Фернандо Алонсо: «Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд»
51 минуту назад
Оскар Пиастри о расстановке сил в 2026-м: «Похоже, что первая четверка осталась в том же составе»
сегодня, 12:40
Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
сегодня, 12:27
Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»
сегодня, 11:45
Фредерик Вассер: «У «Феррари» все идет хорошо, никаких неполадок в работе болида не возникло»
сегодня, 11:22
Кими Антонелли: «Мне нравится управлять новым болидом. Чувствуется маневренность»
сегодня, 10:53
Шарль Леклер о критике болидов-2026 от Ферстаппена: «Не могу назвать эти машины самыми приятными»
сегодня, 10:22
Фернандо Алонсо: «Даже шеф-повар «Астон Мартин» смог бы управлять новыми болидами»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем