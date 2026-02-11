«Кадиллак» потратил около 20 млн долларов на рекламу во время Супербоула
В «Кадиллаке» подтвердили оценку трат на презентацию ливреи, которая прошла во время Супербоула.
Новая команда «Формулы-1» закупила минутный слот для рекламного ролика в перерыве матча.
Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс ответил на предположение, что стоимость составила 20 миллионов долларов.
«Да, это сопоставимая величина. Это хорошая оценка», – сообщил босс.
«Кадиллак» – Голливуд «Ф-1». Презентация на Супербоуле, моторхоум из фильма F1, суд с Майклом Бэем
Ливрея «Кадиллака» в «Ф-1» – американский космос и возвращение асимметрии
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Тем более так классно сделанная - даже фраза "All Engines Running", взятая с запуска Apollo - актуальна - ведь в современной Ф-1 больше одного движка и множественное число уместно :)