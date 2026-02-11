Стартовали вторые предсезонные тесты «Ф-1»
В Бахрейне начались предсезонные тесты «Формулы-1», которые состоятся с 11 по 13 февраля.
Утренние сессии будут проходить с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00. Sky Sports покажет последний час каждого из дней.
Первые тесты состоялись 26-30 января в Барселоне в закрытом формате. Третьи тесты также запланированы в Бахрейне на 18-20 февраля.
Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится 6-8 марта в Мельбурне.
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на тесты в Бахрейне
Опубликовал: Михаил Ширяев
