График работы пилотов на вторых предсезонных тестах «Ф-1»: Пиастри и Хэмилтон проедут обе сессии в финальный день
Все команды сообщили, как будут работать гонщики на вторых предсезонных тестах «Формулы-1».
Первые тесты состоялись 26-30 января в Барселоне в закрытом формате. Вторые тесты пройдут в Бахрейне 11-13 февраля (утренние сессии – с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00). Третьи тесты также запланированы на треке «Сахир» 18-20 февраля.
Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится 6-8 марта в Мельбурне.
График работы пилотов на тестах в Бахрейне 11-13 февраля (среда, четверг, пятница)
«Макларен»: Пиастри / Норрис, Норрис, Пиастри
«Мерседес»: Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли
«Ред Булл»: Ферстаппен, Аджар, Ферстаппен / Аджар
«Феррари»: Хэмилтон / Леклер, Леклер, Хэмилтон
«Уильямс»: Сайнс / Албон, Албон / Сайнс, Сайнс / Албон
«Рейсинг Буллз»: Линдблад, Лоусон / Линдблад, Лоусон
«Астон Мартин»: Стролл, Алонсо, Стролл (Алонсо проведет на полдня меньше, поскольку Стролл не смог проехать всю свою часть в Барселоне)
«Хаас»: Окон, Бермэн, Бермэн / Окон
«Ауди»: Бортолето / Хюлькенберг, Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг
«Альпин»: Колапинто / Гасли, Гасли, Колапинто
«Кадиллак»: Боттас / Перес, Перес / Боттас, Боттас / Перес
