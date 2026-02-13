  • Спортс
  • График работы пилотов на вторых предсезонных тестах «Ф-1»: Пиастри и Хэмилтон проедут обе сессии в финальный день
График работы пилотов на вторых предсезонных тестах «Ф-1»: Пиастри и Хэмилтон проедут обе сессии в финальный день

Команды определились с графиком работы гонщиков на тестах в Бахрейне.

Все команды сообщили, как будут работать гонщики на вторых предсезонных тестах «Формулы-1».

Первые тесты состоялись 26-30 января в Барселоне в закрытом формате. Вторые тесты пройдут в Бахрейне 11-13 февраля (утренние сессии – с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00). Третьи тесты также запланированы на треке «Сахир» 18-20 февраля.

Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится 6-8 марта в Мельбурне.

График работы пилотов на тестах в Бахрейне 11-13 февраля (среда, четверг, пятница)

«Макларен»: Пиастри / Норрис, Норрис, Пиастри

«Мерседес»: Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли

«Ред Булл»: Ферстаппен, Аджар, Ферстаппен / Аджар

«Феррари»: Хэмилтон / Леклер, Леклер, Хэмилтон

«Уильямс»: Сайнс / Албон, Албон / Сайнс, Сайнс / Албон

«Рейсинг Буллз»: Линдблад, Лоусон / Линдблад, Лоусон

«Астон Мартин»: Стролл, Алонсо, Стролл (Алонсо проведет на полдня меньше, поскольку Стролл не смог проехать всю свою часть в Барселоне)

«Хаас»: Окон, Бермэн, Бермэн / Окон

«Ауди»: Бортолето / Хюлькенберг, Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг 

«Альпин»: Колапинто / Гасли, Гасли, Колапинто

«Кадиллак»: Боттас / Перес, Перес / Боттас, Боттас / Перес

Sky Sports покажет лишь один час каждого дня тестов в Бахрейне 11-13 февраля

Расклады в «Ф-1» после первых тестов: Ферстаппен больше не лидер, у команд новый фаворит!

Опубликовал: Михаил Ширяев
