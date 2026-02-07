Нико Хюлькенберг: «Выиграть гонку «Формулы-1» – это моя мечта»

Хюлькенберг рассказал о стремлении выиграть гонку «Ф-1».

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг рассказал о том, что после того, как ему удалось попасть на подиум и прервать свою рекордную серию по количеству гонок без финиша в топ-3, теперь ему хочется замахнуться на что-то большее и постараться выиграть Гран-при.

«Выиграть гонку «Формулы-1» – это моя мечта. Подиум у меня уже есть. Поэтому теперь победа в гонке для меня – это цель, задача, мечта. И для этого нужно просто стараться выжимать максимум из своих возможностей и потенциала болида.

Понятно, что все будет зависеть от того, где мы окажемся в расстановке сил, насколько конкурентоспособными будем в этом сезоне. Пока мы ничего не знаем. И да, победа в гонке станет исполнением мечты, но нужно набраться терпения и посмотреть, в каком положении мы окажемся.

В целом мне хочется и самому добиться успеха, и помочь проекту «Ауди », быть для команды ценным активом. И в то же время постараться добиться максимальных успехов и для себя, и для команды», – рассказал Хюлькенберг.

