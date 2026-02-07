  • Спортс
  • Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»
4

Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»

Ламмерс выделил интеллект как важную составляющую успеха гонщика.

Бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс, рассуждая о том, какие гонщики получат преимущество в условиях нового технического регламента, выделил наиболее опытных и умных участников чемпионата.

В качестве примера умного гонщика, который сможет максимально эффективно использовать технические возможности новых болидов, Ламмерс назвал пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса.

«Я думаю, что определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. То есть, мы уже видели очень сильные выступления в исполнении Макса Ферстаппена.

Но я говорю и о таких гонщиках, как Карлос Сайнс. О хороших и умных гонщиках, а также очень опытных – таких, как Фернандо Алонсо и так далее.

Думаю, эти пилоты будут очень сильно смотреться в условиях нового регламента. И на самом деле мне крайне любопытно, что мы увидим после начала сезона», – рассказал Ламмерс.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Ламмерс прям начал часто давать интервью.
Видимо хочет своему сынишке максимально проложить дорогу в F1.
Рекомендуем