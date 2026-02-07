Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»
Бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс, рассуждая о том, какие гонщики получат преимущество в условиях нового технического регламента, выделил наиболее опытных и умных участников чемпионата.
В качестве примера умного гонщика, который сможет максимально эффективно использовать технические возможности новых болидов, Ламмерс назвал пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса.
«Я думаю, что определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. То есть, мы уже видели очень сильные выступления в исполнении Макса Ферстаппена.
Но я говорю и о таких гонщиках, как Карлос Сайнс. О хороших и умных гонщиках, а также очень опытных – таких, как Фернандо Алонсо и так далее.
Думаю, эти пилоты будут очень сильно смотреться в условиях нового регламента. И на самом деле мне крайне любопытно, что мы увидим после начала сезона», – рассказал Ламмерс.
Видимо хочет своему сынишке максимально проложить дорогу в F1.