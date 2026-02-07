Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»

Ламмерс выделил интеллект как важную составляющую успеха гонщика.

Бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс, рассуждая о том, какие гонщики получат преимущество в условиях нового технического регламента, выделил наиболее опытных и умных участников чемпионата.

В качестве примера умного гонщика, который сможет максимально эффективно использовать технические возможности новых болидов, Ламмерс назвал пилота «Уильямса » Карлоса Сайнса .

«Я думаю, что определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. То есть, мы уже видели очень сильные выступления в исполнении Макса Ферстаппена .

Но я говорю и о таких гонщиках, как Карлос Сайнс. О хороших и умных гонщиках, а также очень опытных – таких, как Фернандо Алонсо и так далее.

Думаю, эти пилоты будут очень сильно смотреться в условиях нового регламента. И на самом деле мне крайне любопытно, что мы увидим после начала сезона», – рассказал Ламмерс.

